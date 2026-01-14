Kayseri’de Rast Faslı Ziyafeti: Türk Sanat Müziği Konseri

Kayseri’de Rast Faslı Ziyafeti

Türk Sanat Müziği’nin zarafeti Kadir Has’ta sahnelenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, Klasik Türk Musikisi’nin en köklü makamlarından Rast Faslını zengin repertuvarıyla sanatseverlerle buluşturuyor. Konser, geleneksel fasıl anlayışını ve Türk Musikisi estetiğini Kayserililere taşıyacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kültür ve sanata verdiği önem doğrultusunda düzenlenen etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen konserler, kentin kültür ve sanat merkezi olma hedefini destekliyor.

Konseri Şef Burhan Surluev yönetiminde sahneleyecek olan topluluk; 60 kişilik koro, 10 sazende ve 10 solist ile Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserlerini yorumlayacak. Programda klasik fasıl geleneğinden solo eserlere, potporilerden seçkin şarkılara uzanan toplam 28 eser yer alıyor.

Rast Faslı’nın yanı sıra solo şarkılar ve potporilerden oluşan seçkiler, dinleyicilere Türk Musikisi’nin estetik dünyasında unutulmaz bir yolculuk yaşatmayı amaçlıyor.

Konser ve katılım bilgileri

Etkinlik, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Konser ücretsiz olup tüm sanatseverlerin katılımına açıktır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki etkinliklerle kentin sosyal hayatına değer katmaya devam ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU, KLASİK TÜRK MUSİKİSİ’NİN EN KÖKLÜ MAKAMLARINDAN RAST FASLI’NI, ZENGİN REPERTUVARIYLA SANATSEVERLERLE BULUŞTURUYOR.