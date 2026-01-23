Mehmet Yıldız'ın 'Sonbaharın Renkleri II' Sergisi Tavşanlı'da Yoğun İlgiyle Sona Erdi

Tavşanlı'da Mehmet Yıldız'ın 'Sonbaharın Renkleri II' resim sergisi, empresyonist bakışıyla doğanın renk geçişlerini yansıtarak yoğun ilgiyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:00
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:05
Tavşanlı TCDD Lojistik Müdürlüğü personeli olan ressam Mehmet Yıldız'ın kişisel resim sergisi 'Sonbaharın Renkleri II', sanatseverlerin yoğun katılımıyla sona erdi.

Serginin arka planı ve sanatçı

Sanat yolculuğuna 1988 yılında başlayan Yıldız, uzun bir aradan sonra fırçasını yeniden eline alarak hazırladığı eserleri görücüye çıkardı. Hattat-Ressam Hidayet Şen ve Ressam Cemal Toy'un destekleriyle sanat dilini olgunlaştıran sanatçı, eserlerinde doğanın dönüşümünü empresyonist bir bakış açısıyla yorumladı.

Yıldız çalışmalarında doğayı nesnel bir gerçeklikten ziyade kendisinde uyandırdığı izlenimler üzerinden ele alıyor; ışık ve rengin anlık etkilerini, abartılı renklerle kendi 'renkli dünyasında' harmanlıyor. Sanatı 'Kâmil insan olma yolunda bir araç' olarak tanımlayan usta sanatçı, sergide özellikle kıvrılan yollar, derin tonlar ve sonbaharın melankolik dinginliğini yansıtan çalışmalarıyla dikkat çekti.

Ziyaretçi tepkileri ve serginin etkisi

'Sonbaharın Renkleri II' koleksiyonu, doğadaki renk geçişlerini özgün bir üslupla yansıtmasıyla Tavşanlılı sanatseverlerin beğenisini topladı. Sergiyi gezen vatandaşlar, eserlerdeki derinlik ve renk kullanımının etkileyici olduğunu belirtti.

Kütahya Kültür ve Sanat Derneği üyesi olan Mehmet Yıldız’ın ikinci kişisel sergisi, pazar günü sona erdi. Sergi süresince oluşan olumlu izlenimler ve gösterilen yoğun ilgi, Tavşanlı’nın sanat hayatına önemli bir renk kattı. Yıldız’ın tuvallerinde biriktirdiği duygu ve izlenimler, sanatseverlerin hafızasında iz bıraktı.

RESİMLER

