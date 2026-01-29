Düzce'de Bilim Merkezi Kütüphanesi sona yaklaşıyor: 100 kişi kapasiteli

Düzce Belediyesi’nin Bilim Merkezi Kütüphanesi, 500 metrekarelik alanda ve 100 kişilik kapasiteyle kısa süre içinde hizmete girecek.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:18
Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bilim Merkezi Kütüphanesi projesinde sona yaklaşıldı. 500 metrekarelik alanı ve 100 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek kütüphane, kısa süre içinde vatandaşların kullanımına açılacak.

Düzce Bilim Merkezi ve Çocuk Üniversitesi ile aynı bina içerisinde hizmet verecek olan kütüphanede, duvar ve zemin döşemeleri tamamlanırken, iç tefrişat ve donanım çalışmaları sürdürülüyor. Proje kapsamında kalite ve işlevsellik ön planda tutuluyor.

470 metrekare kapalı alanı ile aynı anda 100 kişinin ders çalışabileceği kapasiteye sahip olacak kütüphane bünyesinde; bilgisayar alanı, kafe bölümü, toplantı odası, okuma salonu ve resepsiyon alanı yer alacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kütüphanede gelinen son durumu yerinde inceleyerek çalışmaları yakından takip etti. Başkan Özlü, iç mimari projeyi uygulayan Nurullah Yıldız’dan yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı ve projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasını istedi.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

