Erzurum’un Kitap Kurdu Ev Hanımları Konağı’nda Buluşuyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dil ve Edebiyat Konağı'nda bir araya gelen ev hanımları, okudukları kitapları müzakere ederek tüm Türkiye'ye örnek oluyor. Yıllardır devam eden okuma geleneği artık konağın sunduğu ortamda sürdürülüyor.

Hanımlar Kitap Meclisi üyeleri arasında torun sahibi olanlar da bulunuyor ve hiçbir üye bir kamu kurumunda çalışmıyor. Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay da Hanımlar Kitap Meclisi'ne misafir oldu ve katılımcılarla sohbet etti.

Okuma Listesi ve Yöntemleri

Yaşları 30 ile 70 arasında değişen ev hanımları, Kur'an-ı Kerim okuyarak başladıkları okuma buluşmalarında hem Doğu'dan hem Batı'dan eserleri inceliyor. Okudukları yazarlar arasında Abdurrahman Arslan, T. Lindbom, Grigory Petrov, İlber Ortaylı, Sinan Canan, Jostein Gaarder, Şaban Ali Düzgün, Martin Eden, Halide Edip Adıvar, Khaled Hosseini, Charles Dickens ve Mustafa Öztürk gibi isimler yer alıyor.

Safiye Dülger (63), kitap okumanın yaşamının vazgeçilmezi haline geldiğini vurgularken; Selma Yavuz, okumaya başladıktan sonra insanlara ve yaşama dair pek çok önyargısının değiştiğini ifade etti.

Bir Okuma Geleneği: 'Evde Okuyoruz, Konakta Mütalaa Ediyoruz'

Grup adına açıklama yapan dört çocuk annesi ev hanımı Rumeysa Bedir, başlangıçta Kur'an-ı Kerim meali ve tefsiri okuyarak işe koyulduklarını ve zaman içinde okuma atlaslarını genişleterek kâinatı daha iyi anlamaya çalıştıklarını belirtti. Bedir, grubun gelişimini şöyle anlattı: 'Beş altı kişiyle başladığımız okuma grubumuz geçen on iki yıl içerisinde on beş kişiyi buldu. Okuma halkamıza zaman zaman misafir ev hanımları da katılıyor. Üzerinde mutabık kaldığımız kitapları evlerimizde okuyor, kitapta dikkatimizi çeken noktaları ve altını çizdiğimiz satırları bir araya gelerek mütalaa ediyoruz.'

Bedir, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi'nin teklifinin kendilerini sevindirdiğini ve 'Kitapta Buluşma, Fikirde Derinleşme' ilkesiyle her çarşamba EBB Dil ve Edebiyat Konağı'nda toplanmaya başladıklarını söyledi. Ayrıca konağı halka açan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzurum'un kitap kurdu ev hanımları