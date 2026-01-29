Erzurum’un Kitap Kurdu Ev Hanımları: Martin Eden’den İlber Ortaylı’ya Uzanan Okuma Serüveni

Erzurumlu ev hanımları, Büyükşehir Belediyesi Dil ve Edebiyat Konağı’nda her çarşamba bir araya gelerek Martin Eden’den İlber Ortaylı’ya uzanan geniş bir yelpazede kitaplar okuyor ve tartışıyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:28
Erzurum’un Kitap Kurdu Ev Hanımları: Martin Eden’den İlber Ortaylı’ya Uzanan Okuma Serüveni

Erzurumlu ev hanımları Dil ve Edebiyat Konağı’nda buluşuyor

Erzurum’un kitap tutkunlarından oluşan ev hanımları, Büyükşehir Belediyesi Dil ve Edebiyat Konağı’nda düzenlenen okuma buluşmalarıyla dikkat çekiyor. Uzun yıllardır okuma ve mütalaa geleneğini sürdüren grup, okuduklarını tartışmak ve birbirinden beslenmek için bir araya geliyor. Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay de Hanımlar Kitap Meclisi’ne misafir olarak sohbetlere katıldı.

Doğu ve Batı’dan geniş bir yazar listesi

Yaşları 30 ile 70 arasında değişen ev hanımları, ilk olarak Kur’an-ı Kerim okumalarıyla başladıkları etkinliklerini zamanla genişleterek farklı tür ve coğrafyalardan yazarları kadrolarına kattı. Listede Abdurrahman Arslan, T. Lindbom, Grigory Petrov, İlber Ortaylı, Sinan Canan, Jostein Gaarder, Şaban Ali Düzgün, Martin Eden, Halide Edip Adıvar, Khaled Hosseini, Charles Dickens ve Mustafa Öztürk gibi isimler yer alıyor.

63 yaşındaki Safiye Dülger, kitap okumanın yaşamının vazgeçilmezi olduğunu vurgularken; Selma Yavuz okumaya başladıktan sonra insanlara ve hayata dair birçok önyargısının değiştiğini ifade etti.

"Evde okuyoruz, konakta mütaala ediyoruz"

Dört çocuk annesi ev hanımı Rumeysa Bedir, çalışmalarını Kur’an-ı Kerim meali ve tefsiriyle başlattıklarını, okuma atlasını genişleterek kâinatı daha iyi anlamayı ve hakikat peşinde olmayı amaçladıklarını aktardı. Bedir sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Beş altı kişiyle başladığımız okuma grubumuz geçen on iki yıl içerisinde on beş kişiyi buldu. Okuma halkamıza zaman zaman misafir ev hanımları da katılıyor. Üzerinde mutabık kaldığımız kitapları evlerimizde okuyor, kitapta dikkatimizi çeken noktaları ve altını çizdiğimiz satırları bir araya gelerek mütalaa ediyoruz. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesinin ‘Hanımlar Meclisi’mizi EBB Dil ve Edebiyat Konağı’nda toplama teklifi bizi ziyadesiyle sevindirdi. Konağı da çok sevdik ve "Kitapta Buluşma, Fikirde Derinleşme" ilkesiyle her çarşamba EBB Dil ve Edebiyat Konağı’nda toplanmaya başladık. Bir kültür merkezi olan konağı halkın hizmetine açan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Grup, evlerde yapılan okumaları konağın sunduğu ortak mekanda tartışarak fikirlerini derinleştiriyor ve toplumsal hayatın içinde okumanın önemini vurgulamaya devam ediyor.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİL VE EDEBİYAT KONAĞI'NDA BİR ARAYA GELEN EV HANIMLARI, OKUDUKLARI...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİL VE EDEBİYAT KONAĞI'NDA BİR ARAYA GELEN EV HANIMLARI, OKUDUKLARI KİTAPLARI MÜZAKERE EDERKEN BU KONUDA TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUYORLAR.

UZUN YILLARDIR KİTAP OKUMAK VE OKUDUKLARI KİTABI MÜZAKERE VE MÜTALAA ETMEK İÇİN BİR ARAYA GELEN EV...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Ziya Polat'tan 'Veliaht' Dizisi Setine Ziyaret
2
İncirliova'da Rahvan Atları Yarış Sezonuna Hazırlanıyor
3
Muğlalı Öğrenciler Ebru Atölyesinde İlk Kez Tekne Başına Geçti
4
Erzurum’un Kitap Kurdu Ev Hanımları: Martin Eden’den İlber Ortaylı’ya Uzanan Okuma Serüveni
5
Düzce'de Bilim Merkezi Kütüphanesi sona yaklaşıyor: 100 kişi kapasiteli
6
Erzurum’un Kitap Kurdu Ev Hanımları Konağı’nda Buluşuyor
7
Faruk Özlü'nün 10. Şiir Klibi: Ahmet Haşim'in 'Merdiven'i Yayında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları