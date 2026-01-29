Erzurum’un Kitap Kurdu Ev Hanımları: Martin Eden’den İlber Ortaylı’ya Uzanan Okuma Serüveni

Erzurumlu ev hanımları Dil ve Edebiyat Konağı’nda buluşuyor

Erzurum’un kitap tutkunlarından oluşan ev hanımları, Büyükşehir Belediyesi Dil ve Edebiyat Konağı’nda düzenlenen okuma buluşmalarıyla dikkat çekiyor. Uzun yıllardır okuma ve mütalaa geleneğini sürdüren grup, okuduklarını tartışmak ve birbirinden beslenmek için bir araya geliyor. Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay de Hanımlar Kitap Meclisi’ne misafir olarak sohbetlere katıldı.

Doğu ve Batı’dan geniş bir yazar listesi

Yaşları 30 ile 70 arasında değişen ev hanımları, ilk olarak Kur’an-ı Kerim okumalarıyla başladıkları etkinliklerini zamanla genişleterek farklı tür ve coğrafyalardan yazarları kadrolarına kattı. Listede Abdurrahman Arslan, T. Lindbom, Grigory Petrov, İlber Ortaylı, Sinan Canan, Jostein Gaarder, Şaban Ali Düzgün, Martin Eden, Halide Edip Adıvar, Khaled Hosseini, Charles Dickens ve Mustafa Öztürk gibi isimler yer alıyor.

63 yaşındaki Safiye Dülger, kitap okumanın yaşamının vazgeçilmezi olduğunu vurgularken; Selma Yavuz okumaya başladıktan sonra insanlara ve hayata dair birçok önyargısının değiştiğini ifade etti.

"Evde okuyoruz, konakta mütaala ediyoruz"

Dört çocuk annesi ev hanımı Rumeysa Bedir, çalışmalarını Kur’an-ı Kerim meali ve tefsiriyle başlattıklarını, okuma atlasını genişleterek kâinatı daha iyi anlamayı ve hakikat peşinde olmayı amaçladıklarını aktardı. Bedir sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Beş altı kişiyle başladığımız okuma grubumuz geçen on iki yıl içerisinde on beş kişiyi buldu. Okuma halkamıza zaman zaman misafir ev hanımları da katılıyor. Üzerinde mutabık kaldığımız kitapları evlerimizde okuyor, kitapta dikkatimizi çeken noktaları ve altını çizdiğimiz satırları bir araya gelerek mütalaa ediyoruz. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesinin ‘Hanımlar Meclisi’mizi EBB Dil ve Edebiyat Konağı’nda toplama teklifi bizi ziyadesiyle sevindirdi. Konağı da çok sevdik ve "Kitapta Buluşma, Fikirde Derinleşme" ilkesiyle her çarşamba EBB Dil ve Edebiyat Konağı’nda toplanmaya başladık. Bir kültür merkezi olan konağı halkın hizmetine açan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Grup, evlerde yapılan okumaları konağın sunduğu ortak mekanda tartışarak fikirlerini derinleştiriyor ve toplumsal hayatın içinde okumanın önemini vurgulamaya devam ediyor.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİL VE EDEBİYAT KONAĞI'NDA BİR ARAYA GELEN EV HANIMLARI, OKUDUKLARI KİTAPLARI MÜZAKERE EDERKEN BU KONUDA TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUYORLAR.