Düzceli Yazar İlhan Akın Londra'da Yayınevi Kurdu

Düzceli yazar İlhan Akın, 40’ı aşkın romanı ve eğitim projeleriyle tanınırken, Londra’da kurduğu yayıneviyle İngiltere’den uluslararası kitap danışmanlığı verecek.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:26
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:26
Düzce’den İngiltere’ye edebiyat köprüsü: İlhan Akın Londra’da yayınevi kurdu

Uluslararası yayıncılık ve eğitim odaklı bir adım

DÜZCE(İHA) – Yerleşik dünya medeniyetleri başta olmak üzere, hemen her türde yazdığı 40’ın üzerinde roman ile dünya edebiyatında dikkat çeken Yazar İlhan Akın, İngiltere’de yayınevi kurdu.

Düzceli Yazar İlhan Akın, İngiltere’nin Başkenti Londra’da yayınevi açarak eserlerini ve yayımlama süreçlerini uluslararası düzeye taşımayı hedefliyor. 1989 yılında Diyarbakır’dan başlayıp 34 yıllık öğretmenlik deneyimiyle süregelen kariyerinde, edebiyatla 21. yılında tanıştığı 'Üçüncü Hayat' adlı romanıyla adım atmıştı.

Akın, yazdığı onlarca romanın yanı sıra eğitim alanında da aktif rol aldı. İstanbul, Konya, Samsun, Düzce, Sivas, Bitlis, Çorum gibi illerde ailelerle birlikte uygulanan 'Annem Varsa Ben De Varım', 'Başarmaya Hazırım', 'Hayallerime Bir Adım Daha' adlı kılavuz niteliğindeki kitaplar üzerinden yürütülen Değerler Eğitimi Projesi ile yaklaşık 300 bin öğrencinin aileleriyle birlikte 14 milyondan fazla kitap okuması sağlandı. Bu çalışmalar, milli ve manevi değerlerle buluşma, Komşu Günü, Akran Zorbalığı, Yardım Kampanyaları ve Yazar-Öğrenci Buluşmaları gibi ilklerin hayata geçirilmesine katkı sundu; ayrıca geçmişte eğitimlerini tamamlayamamış anne ve babaların Açık Eğitim Kurumlarına yönelmelerini teşvik etti.

İlhan Akın’ın sahibi olduğu yayınevi, profesyonel ekibiyle dünyanın her yerinden gelen kitap basımı taleplerine uluslararası danışmanlık hizmeti verecek. İngiltere’de kitap bastırmak isteyen yazarların dosyaları titizlikle incelenecek ve basım süreçleri yayınevi tarafından yürütülecek.

