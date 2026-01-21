Edirne'de Huzurevinde Sıra Gecesi Coşkusu

Edirne huzurevinde düzenlenen sıra gecesinde yaşlılar türkü, oyun ve çiğ köfte eşliğinde moral buldu; Harun Tohumcu da türküyle alkış aldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:12
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:12
Huzurevi sakinleri türkü, oyun ve çiğ köfteyle moral buldu

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde düzenlenen sıra gecesi programı, renkli ve duygu dolu anlara sahne oldu.

Etkinlikte yaşlı vatandaşlar müzik, türkü ve oyunlar eşliğinde unutulmaz bir akşam yaşadı. İkincisi düzenlenen programda geleneksel sıra gecesi kültürü yaşatıldı; türküler eşliğinde çiğ köfte yoğruldu ve hazırlanan ikramlar katılımcılara sunuldu.

Samimi ve sıcak bir atmosferin hâkim olduğu gecede huzurevi sakinleri gönüllerince eğlenerek moral depoladı.

İl Müdürü Harun Tohumcu programda yaptığı konuşmada: "Bu sıra gecesini her kış yapmaya çalışıyoruz. Burada birlikte eğleniyor, birlikte gülüyor ve birlikte mutlu oluyoruz. İyi ki varsınız," ifadelerini kullandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde mikrofonu eline alan Harun Tohumcu'nun türkü söylemesi salonda alkışlarla karşılandı. Huzurevi sakinleri ve katılımcılar söylenen türkülere hep birlikte eşlik etti; bazen neşeli, bazen duygu dolu anlar yaşandı.

Oyun havalarıyla coşkunun arttığı gecede huzurevi sakinleri, kurum müdürleri ve personel aynı duyguda buluşarak keyifli bir akşam geçirdi.

Duygu dolu anların yaşandığı sıra gecesi, yaşlıların yüzlerinde tebessüm, gönüllerinde ise güzel bir hatıra bıraktı.

