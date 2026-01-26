Efeler Belediyesi'nden Çocuklara Tiyatro: Doğa Dostu Heidi ve Ağustos Böceği ile Karınca

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin sahnelediği oyunlar, minik izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı. "Doğa Dostu Heidi" ve "Ağustos Böceği ile Karınca - Orman Dostları" adlı oyunlar, geçtiğimiz hafta sonu Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda büyük ilgi gördü.

Rengârenk dekorlar ve sevimli karakterlerle sahnelenen oyunlarda çocuklar; doğa sevgisi, çevre bilinci, dostluk ve paylaşmanın önemi gibi temaları tiyatro aracılığıyla keşfetti. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde salonlar tamamen dolarken, çocukların coşkusu salona yansıdı.

Tiyatro şöleni Umurlu'da devam edecek

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ara tatil kapsamında etkinliklerini Umurlu Mahallesi'nde sürdürecek. 27 Ocak Salı günü saat 13.00'te Umurlu Şehit Mahir Yıldırım Konferans ve Tiyatro Salonu'nda "Örümcek Adam Karlar Ülkesinde" adlı oyun sahnelenecek. Aynı gün saat 15.00'te ise "Ağustos Böceği ile Karınca" minik izleyicilerle buluşacak.

Başkan Yetişkin'den çocuklara davet

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, tüm çocukları Umurlu'daki tiyatro etkinliklerine davet ederek şunları söyledi: "Çocuklarımızın ara tatillerini hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle geçirmesini istiyoruz. Tiyatro, çocuklarımızın hayal dünyasını geliştirirken aynı zamanda paylaşmayı, doğayı sevmeyi ve birlikte yaşamayı öğretir. Nevzat Biçer Konferans Salonu’nu doldurup taşıran ailelere teşekkür ediyor, tüm çocuklarımızı Umurlu’da sahnelenecek oyunlarımıza davet ediyorum".

