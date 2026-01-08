Emine Erdoğan ve Dr. Wan Azizah İsmail Yaşayan Miras Okulu’nda Mesir Geleneğini Yaşattı

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan Yaşayan Miras Okulunu ziyaret ederek, UNESCO mirası mesir macunu başta olmak üzere Manisa’nın asırlık kültürel değerlerine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında Emine Erdoğan ve Dr. Wan Azizah İsmail’e, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak tarafından Manisa’nın asırlık geleneği olan mesir macunu ile Mesir Macunu Festivalinin tarihi hakkında bilgi verildi. Sudak, yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip olan ve Osmanlı saraylarında kullanılan Manisa bezinin tarihçesini de anlattı.

Program kapsamında lider eşlerine ipekten üretilen Manisa bezi ile mesir macunu takdim edildi.

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekibi tarafından gerçekleştirilen temsili mesir macunu karımı ve Mesir Festivali canlandırmasının ardından Emine Erdoğan ile Dr. Wan Azizah İsmail de temsili olarak mesir macunu karımı yaptı.

İbrahim Sudak program sonrası yaptığı açıklamada festivalin UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak kabul edildiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Mesir Macunu Festivali, kadim kültürümüzün ve şifa geleneğimizin en köklü etkinliklerinden biridir. Bu değere sahip çıkmak hepimizin görevidir. Ankara’da uluslararası düzeyde böylesine anlamlı bir mekânda mesir geleneğimizi tanıtmak kültürümüzün yaşatılmasına önemli katkı sağlamıştır. Aynı zamanda Sayın Emine Erdoğan hanımefendi ve Sayın Wan Azizah İsmail’e, Osmanlı saraylarında ve padişah kıyafetlerinde kullanılan Manisa bezinin kullanım geleneklerinden söz ederek, ipekli Manisa bezlerimizi takdim ettik. Kadim geleneklerimizin yaşatılması için elimizden geleni yapıyoruz".

