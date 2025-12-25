Erzincan'da Kuşaklararası Masal ve Tiyatro Buluşması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen 'Kuşaklararası Masal ve Tiyatro' etkinliğinde, masallar tiyatro sahnesiyle buluştu ve farklı kuşaklar aynı hikâyede bir araya geldi.

Etkinliğin Katılımcıları ve Yürütücüleri

Etkinlik, Prof. Dr. Serap Uzuner Yurt ve Dr. Öğr. Üyesi Sevda Özütürker yürütücülüğünde düzenlendi. Gösteriyi; Demirkent Atatürk İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri, EBYÜ öğrencileri ve EBYÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri birlikte izledi.

Tiyatro ile Kuşakları Birleştiren Sahne

Etkinlikte sahne alan EBYÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ile üniversitenin lisans öğrencileri, masalları tiyatronun diliyle canlandırdı. Masallar, tiyatro aracılığıyla çocukların hayal dünyasına taşınırken, kuşaklar arası etkileşimin güçlenmesine katkı sağlandı.

Kültürel Aktarım ve Kalıcı Bağlar

Organizatörler ve katılımcılar, etkinliği kültürel aktarımın desteklenmesi ve kuşaklar arasında kalıcı bağlar kurulması açısından önemli bir örnek olarak değerlendirdi.

