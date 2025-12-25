DOLAR
42,83 -0,01%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,06 -0,02%
BITCOIN
3.758.463,02 -0,23%

Erzincan'da Kuşaklararası Masal ve Tiyatro Buluşması

EBYÜ'de düzenlenen 'Kuşaklararası Masal ve Tiyatro' etkinliğinde öğrenciler ve 60+ katılımcılar masalları tiyatro diliyle canlandırdı, kuşaklar buluştu.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 06:27
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 06:27
Erzincan'da Kuşaklararası Masal ve Tiyatro Buluşması

Erzincan'da Kuşaklararası Masal ve Tiyatro Buluşması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen 'Kuşaklararası Masal ve Tiyatro' etkinliğinde, masallar tiyatro sahnesiyle buluştu ve farklı kuşaklar aynı hikâyede bir araya geldi.

Etkinliğin Katılımcıları ve Yürütücüleri

Etkinlik, Prof. Dr. Serap Uzuner Yurt ve Dr. Öğr. Üyesi Sevda Özütürker yürütücülüğünde düzenlendi. Gösteriyi; Demirkent Atatürk İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri, EBYÜ öğrencileri ve EBYÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri birlikte izledi.

Tiyatro ile Kuşakları Birleştiren Sahne

Etkinlikte sahne alan EBYÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ile üniversitenin lisans öğrencileri, masalları tiyatronun diliyle canlandırdı. Masallar, tiyatro aracılığıyla çocukların hayal dünyasına taşınırken, kuşaklar arası etkileşimin güçlenmesine katkı sağlandı.

Kültürel Aktarım ve Kalıcı Bağlar

Organizatörler ve katılımcılar, etkinliği kültürel aktarımın desteklenmesi ve kuşaklar arasında kalıcı bağlar kurulması açısından önemli bir örnek olarak değerlendirdi.

ERZİNCAN’DA KUŞAKLARARASI MASAL VE TİYATRO BULUŞMASI

ERZİNCAN’DA KUŞAKLARARASI MASAL VE TİYATRO BULUŞMASI

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu Yenileniyor — Muğla'da Sahne ve Erişilebilirlik
2
Selçuklu Belediyesi GoSelçuklu Standıyla 9. Konya Tanıtım Günleri'nde
3
Sarıgöl'de Kaymakam Halil Dalak'ı Duygulandıran Kara Kalem Portre
4
Erzincan'da Kuşaklararası Masal ve Tiyatro Buluşması
5
Saint Pierre Kilisesi'nde Noel Ayini: Antakya'da Dünyanın İlk Mağara Kilisesinde Kutlama
6
Konya'da 'Şivlilik' Geleneği Fener Alayıyla Başladı
7
Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nden "Yeni Yıl Hediyelik Ürünler" Sergisi

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı