İlkadım’da Hanımeli Konağı 26 Aralık'ta Açılıyor

İlkadım Belediyesi’nin kadınlara yönelik projesi Hanımeli Konağı, 26 Aralık Cuma günü Kadıköy Mahallesi'nde açılacak; Başkan İhsan Kurnaz tüm halkı davet etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:41
Samsun’un İlkadım Belediyesi tarafından kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yönden güçlenmesi amacıyla hayata geçirilen Hanımeli Konağı, 26 Aralık Cuma günü düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Kadıköy Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi’nde yer alan proje, İlkadım Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanındaki önemli çalışmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Merkezin Amacı ve Sunacağı Hizmetler

Hanımeli Konağı, ilçedeki kadınların bir araya geleceği ve güçleneceği bir merkez olmayı hedefliyor. Proje kapsamında, daha önce İlkadım Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın bulunduğu tarihi bina satın alınarak merkeze dönüştürüldü.

Merkezde on-line psikolojik danışmanlık, evli çiftlere yönelik yüz yüze evlilik ve aile danışmanlığı, kadınlara özel yüz yüze beslenme ve diyet danışmanlığı, ayrıca kişisel gelişim kursları ile söyleşi, sohbet ve bilgilendirme toplantıları yer alacak. Bu hizmetlerin ilçedeki kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yönden güçlenmesine katkı sunması hedefleniyor.

Başkan İhsan Kurnaz'dan Davet

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, projenin önemine vurgu yaparak şöyle konuştu: "Göreve gelmeden önce ilçemizin kadınlarına yönelik önemli bir projeyi hayata geçirme sözü vermiştik. Bu noktada ilgili müdürlüğümüzle detaylı çalışmalar yaptık. Bu kıymetli proje için daha önce İlkadım Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın bulunduğu tarihi binayı satın aldık. İçerisinde, on-line psikolojik danışmanlık, evli çiftlere yönelik yüz yüze evlilik ve aile danışmanlığı, kadınlara özel yüz yüze beslenme ve diyet danışmanlığı, kişisel gelişim kursları ve söyleşi, sohbet ve bilgilendirme toplantılarının yer alacağı Hanımeli Konağı, ilçemizde kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik yönden güçlenmesine katkı sunacak önemli bir merkez olarak hizmete açılıyor. İlçemiz kadınların simgesi olacak ‘Hanımeli Konağı’nın açılış törenine tüm halkımızı davet ediyorum".

