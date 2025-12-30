Kültür Neferleri Onur Gecesi: Adige Kültür Derneği Samsun'da

Adige Kültür Derneği, Samsun'da kültürün sessiz taşıyıcılarını onurlandırmak amacıyla Türkiye'de ilk kez düzenlenecek 'Kültür Neferleri Onur Gecesi''ni Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirecek.

Etkinlik Detayları

Gala 4 Ocak 2026 Pazar günü saat 19.00'da SBB Sanat Merkezi'nde yapılacak. Sunuculuğu sanatçı İshak Akbay üstlenecek.

Adige Kültür Derneği Başkanı Kadir Özyılmaz, gecenin yalnızca bir ödül töreni olmadığını, etkinliğin 'bir halkın hafızasına, emeğine ve kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel mirasa tanıklık eden özel bir buluşma' olacağını ifade etti. Özyılmaz, 'Kültür Neferleri Onur Gecesi''ni geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dernek ve Program

Derneğin 2008 yılında kurulduğunu ve kısa sürede eğitimden sanata, kültürden sosyal dayanışmaya geniş bir alanda önemli çalışmalara imza attığını belirten Özyılmaz, faaliyetlerin artarak sürdüğünü vurguladı.

Gecede müzikten folklora, akademik çalışmalardan el sanatlarına, tarihten anavatana dönüş mücadelesine uzanan çok yönlü bir kültür yolculuğu ele alınacak. Ayrıca merhum kültür neferleri ile Kurtuluş Savaşı'nın simge kahramanlarının hikâyelerine yer verilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kafkas Halk Dansları Topluluğu da sahne performanslarıyla geceyi renklendirecek.

ADİGE KÜLTÜR DERNEĞİ, SAMSUN’DA KÜLTÜRÜN SESSİZ TAŞIYICILARINI ONURLANDIRMAK AMACIYLA “KÜLTÜR NEFERLERİ ONUR GECESİ” DÜZENLEYECEK. TÜRKİYE’DE İLK KEZ BU KAPSAM VE İÇERİKTE GERÇEKLEŞTİRİLECEK GECE, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN(SBB) KATKILARIYLA 4 OCAK PAZAR AKŞAMI YAPILACAK.