Kültür Neferleri Onur Gecesi: Adige Kültür Derneği Samsun'da

Adige Kültür Derneği, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek 'Kültür Neferleri Onur Gecesi'ni 4 Ocak 2026'da SBB Sanat Merkezi'nde, SBB desteğiyle gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:32
Adige Kültür Derneği, Samsun'da kültürün sessiz taşıyıcılarını onurlandırmak amacıyla Türkiye'de ilk kez düzenlenecek 'Kültür Neferleri Onur Gecesi''ni Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirecek.

Etkinlik Detayları

Gala 4 Ocak 2026 Pazar günü saat 19.00'da SBB Sanat Merkezi'nde yapılacak. Sunuculuğu sanatçı İshak Akbay üstlenecek.

Adige Kültür Derneği Başkanı Kadir Özyılmaz, gecenin yalnızca bir ödül töreni olmadığını, etkinliğin 'bir halkın hafızasına, emeğine ve kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel mirasa tanıklık eden özel bir buluşma' olacağını ifade etti. Özyılmaz, 'Kültür Neferleri Onur Gecesi''ni geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dernek ve Program

Derneğin 2008 yılında kurulduğunu ve kısa sürede eğitimden sanata, kültürden sosyal dayanışmaya geniş bir alanda önemli çalışmalara imza attığını belirten Özyılmaz, faaliyetlerin artarak sürdüğünü vurguladı.

Gecede müzikten folklora, akademik çalışmalardan el sanatlarına, tarihten anavatana dönüş mücadelesine uzanan çok yönlü bir kültür yolculuğu ele alınacak. Ayrıca merhum kültür neferleri ile Kurtuluş Savaşı'nın simge kahramanlarının hikâyelerine yer verilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kafkas Halk Dansları Topluluğu da sahne performanslarıyla geceyi renklendirecek.

ADİGE KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANI KADİR ÖZYILMAZ

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

