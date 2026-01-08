Erzurum Kongre Binası Ziyarete Kapatıldı: Deprem Performansı Yetersiz

Erzurum Kongresi'nin yapıldığı bina deprem performansı yetersiz bulundu; Erzurum Resim ve Heykel Müzesi 6 Ocak 2026'da geçici kapatıldı, yıkım veya güçlendirme kararı bekleniyor.

Erzurum Kongre Binası Ziyarete Kapatıldı: Deprem Riski ve Gelecek Kararı

Cumhuriyet’in kuruluş yolunda önemli bir kilometre taşını temsil eden Erzurum Kongresi binasının deprem performansının yetersiz olduğu tespit edildi. Oluşan yapısal sorunlar, binanın iki alternatifle karşı karşıya bırakırken; ziyaretçi güvenliği gerekçesiyle yapı geçici olarak ziyarete kapatıldı. Uzmanlar binanın acilen tahliye edilmesi gerektiği görüşünü bildirdi.

Konuya ilişkin nihai karar, yapılacak yerinde inceleme ve değerlendirmelerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilecek.

Yetkili Açıklaması ve Geçici Kapatma

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, ziyaretçi ve çalışanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Erzurum Resim ve Heykel Müzesi'nin ziyarete kapatıldığını ve binanın tahliyesine yönelik idari ve teknik süreçlerin başlatıldığını bildirdi.

Ahmet Yer şu ifadeleri kullandı: "Tarihsel ve kültürel mirasın önemli yapı taşlarından biri olan eser, geçmişten günümüze farklı dönemlerde gerçekleştirilen bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarıyla korunarak günümüze ulaşmıştır. Müze 6 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçici olarak ziyarete kapatılmıştır. Yapının restorasyon ve güçlendirme çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından müze, aslına uygun şekilde korunarak, çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda sergileme, erişilebilirlik ve ziyaretçi deneyimi standartları gözetilerek yeniden halkımızın ziyaretine açılacaktır."

Teknik İnceleme: Rapor ve Olası Kararlar

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Dilek Okuyucu başkanlığındaki akademik ekibin hazırladığı teknik rapor, binanın taşıyıcı sisteminin ağır hasarlı olduğunu ortaya koydu. Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar kapsamında yapılan sismik ve yapısal analizlerde, geçmiş depremlerin yapıda ciddi hasarlar oluşturduğu belirlendi.

Hazırlanan rapor Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunuldu. Bakanlık tarafından Erzurum’a gönderilecek teknik heyet, yerinde yapacağı inceleme sonrası binanın yıkımı mı yoksa güçlendirme ile korunması mı gerektiğine dair nihai kararı verecek.

