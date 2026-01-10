Mavi’nin İsimsiz Kahramanları belgeseli Bodrum’da ilk gösterimini yaptı

Süngerci Mehmet Baş’ın yaşamı Nurol Kültür Merkezi’nde beyaz perdeye taşındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, süngerci Mehmet Baş’ın yaşamını anlatan "Mavi’nin İsimsiz Kahramanları" adlı belgeselin ilk gösterimi, ünlü oyuncu Ata Demirer’in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Belgesel, "Aksona Mehmet" lakaplı 76 yaşındaki Mehmet Baş’ın geçen eylül ayında Kuzey Ege’ye yaptığı seferde çekilen görüntülerle, Aksona’nın kişisel hikâyesinin yanı sıra denizlere gönül verenlerin yaşamını ve denizlerin önemini anlatıyor. Yönetmenliğini Ünal Altunyaymak’ın üstlendiği çalışma, Aksona’nın doğum günü olan 10 Ocak’ta Nurol Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluştu.

Gösterime, Mehmet Baş’ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, oyuncu ve Aksona’nın yakın dostu Ata Demirer ile sevgilisi Dilara Alemdar katıldı. Gösterim sırasında duygusal anlar yaşandı.

Gösterim sonrası konuşan Mehmet Baş, son yıllarda yaptığı dalışlarda deniz dibindeki yaşamın yok olmaya başladığını gözlemlediğini belirterek: "Bir asra yakın ömür, nereye evrildik? İçim sızım sızım sızlıyor. Yaşadığı toprakları cennet ve cehennem yapan üzerinde yaşayan insanların kalitesidir, vizyonudur. Bana koca deryanın öğretisi bu ama üzülerek söyleyeyim, yaşadığı cennet coğrafyayı cehenneme çeviren bir millet olarak tarihe geçtik. Bundan dolayı çok üzülüyorum" dedi. Aksona, belgeselde emeği geçenlere ve kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Ata Demirer ise Aksona Mehmet ile tanışma öyküsünü ve denizlere olan bağlılığını şu sözlerle paylaştı: "Ben çocukken babam bana bir maske aldı. Ben daha küçüktüm, 7-8 yaşında falandım. Suyun altına baktım, bakar bakmaz deniz beni seçti. Yani mavi çocuklardan biri olacaktım, o belliydi. Aşık oldum hemen. Şerif Sofular’ın o zaman bir kitabı vardı, Dalış Dünyası diye. Sayfaları çevirdim, orada sünger dalışları, siyah-beyaz bir fotoğraf. Mehmet ağabeyi ilk kez o fotoğrafta gördüm. Çocuktum gördüğümde. Ben tekneyi çizmeye başladım, böyle karpuz dilimi gibi. Tırhandil çizdim defterlere, hep bir teknem olsun istedim. Yıllar geçti, sonra bir gün İstanbul’da Boat Show’da Mehmet ağabeyle tanıştım. Sonra dostluğumuz başladı. Sonra bir tırhandil sahibi oldum. Sonra bakamadım, filmler çok tutunca sonra bir başka tırhandile Mehmet ağabeyin vesilesiyle sahip oldum".

Demirer, denizlerin korunmasında yeni nesle güvendiğini vurgulayarak, "Denizlerin kötüye gittiği çok aşikar ama ben değişime inanıyorum" dedi ve Aksona Mehmet için "benim için bir su evliyasıdır, bir Anadolu erenidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca Aksona’nın kendisine çiğ balık, Yunan usulü ahtapot ve teknede farklı pişirme yöntemleri öğrettiğini esprili bir dille anlattı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da gösterimde yaptığı konuşmada, Mehmet ağabeyin yaşamının ölümsüz bir belgeselde buluşmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, kendisiyle Bodrum döneminde birlikte çalıştıklarını ve Mehmet Baş’ın hem denizci hem de çevreci yönüyle denizlerin korunmasına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Belgeselin gösterimi, denizlerin korunması, sünger avcılığı geleneği ve Aksona Mehmet gibi yaşamlarını denize adayan isimlerin hikâyelerini hatırlatması açısından katılımcılarda derin izler bıraktı.

MAVİ'NİN İSİMSİZ KAHRAMANLARI GÖSTERİLDİ