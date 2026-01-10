Kapadokya'da Eretna Dönemine Ait Tarihi İbadethane Taşkınpaşa’da İncelendi

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, Taşkınpaşa'da geçen yıl keşfedilen ve Eretna Beyliği dönemine tarihlendirilen yaklaşık 600 yıllık ibadethaneyi inceledi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:41
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:41
Alan Başkanı Cem Aslanbay yerinde inceleme yaptı

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, geçtiğimiz yıl keşfedilerek gün yüzüne çıkarılan ve Eretna Beyliği dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi ibadethaneyi ziyaret etti.

Taşkınpaşa Köyü'nde bulunan ve yaklaşık 600 yıl öncesine tarihlendirilen tarihi ibadethanede incelemelerde bulunan Alan Başkanı Aslanbay, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

"Kapadokya, her köşesinde tarihten derin izleri barındıran zengin bir kültür hazinesine sahip. Taşkınpaşa’da keşfedilen bu tarihi yapı da inşa edildiği döneme ışık tutacak önemli eserlerden biri. Usta taş işçiliği ve özgün mimari detaylarıyla geçmişimizden bizlere kalan çok özel bir kültür emaneti. Yapının korunması ve restorasyonuna ilişkin alanında uzman akademisyenlerle birlikte çalışmalarımız sürüyor"

Alan Başkanı Cem Aslanbay, ziyaret programı kapsamında daha sonra XIV. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Taşkınpaşa Medresesi’nde de incelemelerde bulundu.

