Atakum ve Bari 'Kardeş Şehir' İş Birliği Gelişiyor

OMÜ akademisyenleri ve uluslararası STK temsilcileri Başkan Türkel ile görüştü

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Atakum Belediyesi ile İtalya’nın Bari Belediyesi arasında ekonomik ve kültürel iş birliğini güçlendirecek 'Kardeş Şehir' projesi çerçevesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) akademisyenleri ve uluslararası sivil toplum örgütü temsilcilerini makamında ağırladı.

2019 yılında başlayan dostluk çalışmalarının resmi nitelik kazandığı 'Kardeş Şehir' bütünleşmesi kapsamında düzenlenen görüşmede, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nalan Kızıltan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültür Sanat ve Turizm Akademisi Derneği (KÜSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Eker ile Sierra Leone People’s Party (SLLP) Orta Doğu Başkanı Dr. Abu Kamara hazır bulundu.

Toplantıda iki kent arasında kültürel, sanatsal, turistik, ekonomik ve ticari alanlarda iş birliklerinin protokole bağlanmasına ilişkin görüşmeler yapıldı. İtalya-Türkiye Kültür Elçisi ve Gazeteci Lorena Guarascio, telekonferans ile toplantıya katılarak, iki kent arasındaki olası iş birliklerini değerlendirdi.

Dr. Abu Kamara, ziyaret sırasında Atakum ile Sierra Leone arasında üst düzey ziyaretleri organize etmek üzere çalışma başlatacağını belirtti. Kamara, Sierra Leone First Lady’si Dr. Fatima Jabbie Maada Bio'nun 54 Afrika ülkesinden bürokrat eşlerini buluşturan Afrika Kalkınma Kadınlar Örgütü'nün (OFLAD) temsilciliğini de yaptığını ifade ederek; eğitim, kültür, sağlık ve turizm alanlarında iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

Başkan Serhat Türkel, projenin hayata geçmesiyle iki kent adına olumlu gelişmeler yaşanacağını belirterek, Atakum'un tanıtımı ve kalkınmasında uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Türkel, Atakum hakkında şu ifadeleri kullandı: Atakum tarihi dokusu, doğal güzelliği, kültürel zenginliği ile Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kentleri arasında hızla ilerliyor. Yıl boyunca birbirinden özel kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleştirildiği kentimizin tanıtımında, kalkınması ve gelişiminde projenin, uluslararası iş birliklerinin son derece önemli olacağını düşünüyorum. Atakum’a hareketlilik ve yeni bir soluk katacak

Görüşmelerin ardından taraflar, kültür ve ekonomi odaklı iş birliklerinin protokolle somutlaştırılması için adımlar atma kararı aldı.

