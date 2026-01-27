Osmangazi'de Minik Arkeologlar: Minik Eller Arkeoloji Atölyesi'nde Tarihi Keşif

Osmangazi'de Minik Arkeologlar Tarihi Keşfediyor

Minik Eller Arkeoloji Atölyesi çocukları müzelerle buluşturuyor

Osmangazi Belediyesi, çocukların tarihe ilgisini artırmak ve bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Minik Eller Arkeoloji Atölyesi' projesiyle minikleri müzelerle buluşturuyor ve ardından arkeolojik kazı deneyimi sunuyor.

8-12 yaş aralığındaki öğrenciler, projenin bir parçası olarak önce Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni rehber eşliğinde gezerek Bursa'nın fethine, 1326 yılına yolculuk yaptı. Müzede edindikleri tarihî bilgiler sonrası, dönemle ilişkili bardak, çanak ve sikkelere ait replikaları arkeolojik yöntemlerle, fırça yardımıyla toprak altından çıkarma pratiği gerçekleştirdiler.

Kazı çalışmasının ardından minikler, katıldıkları kil atölyesinde hayal güçlerini kullanarak kendi objelerini tasarladı. Etkinlikler hem öğrenmeyi hem de eğlenmeyi hedefleyerek çocuklara uygulamalı deneyim sunuyor.

Arkeolog Tolga Şevik şöyle konuştu: Çocuklara Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni rehber eşliğinde gezdirerek Bursa’nın fethi olan 1326 yılına götürdük. Tarihi gezinin ardından çocukların kum havuzunda arkeolojik kazı çalışmasına katılmalarını sağladık. Kazı çalışmasında çocuklar, Bursa’nın yüzlerce yıllık tarihi eserlerinin birebir kopyalarının toprak altından çıkardılar. Yapılan çalışmalar sayesinde çocukların arkeolojik kazıların nasıl gerçekleştirildiği konusunda deneyim kazandı ve kazı sonrası katıldıkları kil atölyesinde de hayal güçlerini kullanarak istedikleri objeleri tasarladı

Projeye katılan çocuklar, 'Minik Arkeologlar İş Başında' etkinliğinde keyifli ve öğretici bir gün geçirdiklerini belirtti.

