DOLAR
42,9 -0,21%
EURO
50,52 0,53%
ALTIN
6.233,28 -1,02%
BITCOIN
3.825.076,28 -1,46%

Foto-Mimesis: Atatürk Üniversitesi'nde Fotoğraf ve Resim Arasında Yeni Köprü

Atatürk Üniversitesi'nin 'Foto-Mimesis' sergisi, 11 öğrencinin klasik tabloları fotoğraf ve yapay zekâyla yeniden yorumladığı çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:27
Foto-Mimesis: Atatürk Üniversitesi'nde Fotoğraf ve Resim Arasında Yeni Köprü

Foto-Mimesis: Atatürk Üniversitesi'nde Fotoğraf ve Resim Arasında Yeni Köprü

Görsel tarih ile çağdaş üretim arasında hibrit bir yaklaşım

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü, çağdaş fotoğraf pratikleri ile sanat tarihi arasında özgün bir köprü kuran "Foto-Mimesis" başlıklı sergiyle izleyicilere yeni ve çok katmanlı bir görsel deneyim sunuyor.

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Kaan Özkemahlı yürütücülüğünde, bölümün "Portre Fotoğraf"ı dersi kapsamında hazırlanan sergi, bölümden 11 öğrencinin ürettiği 11 özgün eser üzerinden klasik sanat eserlerinin günümüz dijital kültürüyle yeniden yorumlanmasına odaklanıyor.

Projede öğrenciler, sanat tarihinde yer alan seçili tabloları stüdyo ortamında fotoğrafik tekniklerle yeniden canlandırdı. Çekim sürecinde ışık düzeni, mekân kurgusu, kostüm, model seçimi ve perspektif gibi unsurlar özgün tabloların estetik atmosferi gözetilerek tasarlandı ve resimsel kompozisyonlar fotoğrafla çağdaş bir dile taşındı.

Sergiyi farklılaştıran temel unsur, bu fotoğrafik yeniden üretimlerin yalnızca durağan görüntüler olarak kalmayıp yapay zekâ destekli dijital canlandırmalarla hareketli bir anlatı diline dönüştürülmesidir. Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Kaan Özkemahlı, "Öğrenciler tarafından üretilen fotoğraflar, yapay zekâ tabanlı görüntü işleme yazılımlarıyla yeniden düzenlenerek tarihi imge ile dijital çağ estetiğini buluşturan hibrit bir ifade biçimi ortaya koyuldu" dedi.

"Foto-Mimesis", fotoğrafın klasik temsil imkanlarını güncel teknolojilerin sunduğu araçlarla genişletirken; mimesis kavramının günümüz sanat üretimindeki yerini sorgulayan eleştirel bir zemin sunuyor. Sergi, geçmiş ile bugün, analog ile dijital, resim ile fotoğraf arasında kurulan geçirgen ilişkileri görünür kılarak izleyiciyi disiplinlerarası bir okuma pratiğine davet ediyor.

Sergi, Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Kaan Özkemahlı küratörlüğünde, Aralık ayı sonuna kadar Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık katında ziyaret edilebilir. Öğrenciler, tüm sanatseverleri klasik eserlerin çağdaş fotoğraf ve yapay zekâ teknolojileriyle yeniden hayat bulduğu bu yenilikçi üretimleri keşfetmeye davet etti.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FOTOĞRAF BÖLÜMÜ, ÇAĞDAŞ FOTOĞRAF PRATİKLERİ İLE...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FOTOĞRAF BÖLÜMÜ, ÇAĞDAŞ FOTOĞRAF PRATİKLERİ İLE SANAT TARİHİ ARASINDA ÖZGÜN BİR KÖPRÜ KURAN "FOTO-MİMESİS" BAŞLIKLI SERGİYLE İZLEYİCİLERİ YENİ VE ÇOK KATMANLI BİR GÖRSEL DENEYİM İMKANI SUNDU.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FOTOĞRAF BÖLÜMÜ, ÇAĞDAŞ FOTOĞRAF PRATİKLERİ İLE...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Habibi Neccar Camii restorasyonu tamamlandı — 27 Aralık'ta ibadete açılıyor
2
Buğday Tanesi Helsinki'de 'En İyi Film' Ödülünü Kazandı
3
Karacabey’de Müzik ve Kültür İçin Ortak Hizmet Protokolü Yenilendi
4
Foto-Mimesis: Atatürk Üniversitesi'nde Fotoğraf ve Resim Arasında Yeni Köprü
5
700 Yıllık Kılıç ve Zırh: Güvenç Abdal Emaneti Gümüşhane'de
6
Mudurnu'da Regaip Kandili'nde Lokma Geleneği Yeniden Yaşatıldı
7
Selçuklu'da Şivlilik Çocuk Bayramı Başladı — 25-28 Aralık

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı