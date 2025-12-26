Foto-Mimesis: Atatürk Üniversitesi'nde Fotoğraf ve Resim Arasında Yeni Köprü

Görsel tarih ile çağdaş üretim arasında hibrit bir yaklaşım

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü, çağdaş fotoğraf pratikleri ile sanat tarihi arasında özgün bir köprü kuran "Foto-Mimesis" başlıklı sergiyle izleyicilere yeni ve çok katmanlı bir görsel deneyim sunuyor.

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Kaan Özkemahlı yürütücülüğünde, bölümün "Portre Fotoğraf"ı dersi kapsamında hazırlanan sergi, bölümden 11 öğrencinin ürettiği 11 özgün eser üzerinden klasik sanat eserlerinin günümüz dijital kültürüyle yeniden yorumlanmasına odaklanıyor.

Projede öğrenciler, sanat tarihinde yer alan seçili tabloları stüdyo ortamında fotoğrafik tekniklerle yeniden canlandırdı. Çekim sürecinde ışık düzeni, mekân kurgusu, kostüm, model seçimi ve perspektif gibi unsurlar özgün tabloların estetik atmosferi gözetilerek tasarlandı ve resimsel kompozisyonlar fotoğrafla çağdaş bir dile taşındı.

Sergiyi farklılaştıran temel unsur, bu fotoğrafik yeniden üretimlerin yalnızca durağan görüntüler olarak kalmayıp yapay zekâ destekli dijital canlandırmalarla hareketli bir anlatı diline dönüştürülmesidir. Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Kaan Özkemahlı, "Öğrenciler tarafından üretilen fotoğraflar, yapay zekâ tabanlı görüntü işleme yazılımlarıyla yeniden düzenlenerek tarihi imge ile dijital çağ estetiğini buluşturan hibrit bir ifade biçimi ortaya koyuldu" dedi.

"Foto-Mimesis", fotoğrafın klasik temsil imkanlarını güncel teknolojilerin sunduğu araçlarla genişletirken; mimesis kavramının günümüz sanat üretimindeki yerini sorgulayan eleştirel bir zemin sunuyor. Sergi, geçmiş ile bugün, analog ile dijital, resim ile fotoğraf arasında kurulan geçirgen ilişkileri görünür kılarak izleyiciyi disiplinlerarası bir okuma pratiğine davet ediyor.

Sergi, Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Kaan Özkemahlı küratörlüğünde, Aralık ayı sonuna kadar Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık katında ziyaret edilebilir. Öğrenciler, tüm sanatseverleri klasik eserlerin çağdaş fotoğraf ve yapay zekâ teknolojileriyle yeniden hayat bulduğu bu yenilikçi üretimleri keşfetmeye davet etti.

