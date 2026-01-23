Eskişehir'de Bağlama Tutkusu: Miraç, Annesinin Hayalini Gerçekleştirdi

Eskişehirli Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Kültürel Miras Elçisi Ömer Ulutaş, gençlerin bağlamaya olan ilgisinin arttığını belirtti. Geçmişte anne ve babaların öğrenemediği bu enstrümanın artık çocukların ellerinde hayat bulduğunu ve bunun kültürel mirasın korunmasına katkı sağladığını vurguladı.

Bağlama özgüven kazandırıyor

Ulutaş gençlerin enstrüman tercihlerine değinerek şunları söyledi: "Gençlerimizin son zamanlarda en çok tercih ettiği enstrümanların başında, özellikle bayanların tercih ettiği enstrümanlarda elektrogitar, kalimba ve ukulele geliyor. Erkeklerde ise kültürümüzün vazgeçilmez demirbaş enstrümanı olan bağlama ve son zamanlarda da kabak kemane tercih edilmektedir. Özellikle 7-20 yaş arası gençlerimizin ilk tercihi bağlama oluyor. Bunun nedeni, geçmişte annelerimizin, babalarımızın o günkü şartlarda öğrenemediği bu enstrümanı çocuklarının çalmasını istemeleridir. Gençlerimizin bağlamaya eğilimi çok fazla ve çok da başarılılar. En güzel özelliği ise kendilerini ifade edebilmeleri. Bağlama çalan bir çocuk, utangaçlık duygusunu yenerek kendini çok daha iyi ifade edebiliyor."

Geleneksel Türk müziğinin önemli enstrümanlarından bağlama, Eskişehir'deki gençlerin elinde geleceğe taşınıyor. Bu ilginin arkasında hem kültürel miras bilinci hem de ailelerin yarım kalan hayallerini gerçekleştirme arzusu bulunuyor.

"Annem için hayalini gerçekleştirdim"

Miraç Savaş, annesinin bağlama çalma isteğini yerine getirmek için sazın başına geçti. Miraç duygularını şöyle aktardı: "Annem saz çalmak istiyordu ama kendisi beceremediği için bana söylediler. Ben de gitar yerine bağlamayı tercih ettim. İlk zamanlarda acemiyken Cemalettin hocam bana birçok şeyi öğretti. Öğrendikçe hevesim daha da arttı, kurs günlerimi iple çekiyorum. Şimdi annemle düet yapıyoruz; ben çalıyorum, annem söylüyor. Çevremdekiler bizi gördüğünde ’Yeni düet ne zaman’ diye soruyorlar."

Anne Rabia Savaş'ın gururu

Çocukluk hayalini oğlu Miraç'ta gören Rabia Savaş ise duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bağlama hevesi aslında çocukluğumdan beri bende vardı ama ben bir türlü beceremedim. Oğlumun ’Anne, ben saz çalacağım’ dediği gün ondan daha çok heyecanlıydım. Aradan bir yıl geçti ve şimdi çok güzel çalıyor. Onunla birlikte müzik yapmak benim için çok değerli."

