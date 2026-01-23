Eskişehir'de Bağlama Tutkusu: Miraç, Annesinin Hayalini Gerçekleştirdi

Eskişehir'de gençler bağlamaya ilgi gösteriyor; Yaşayan Kültürel Miras Elçisi Ömer Ulutaş ve öğrenci Miraç Savaş, annenin hayalini düetlerle gerçeğe dönüştürdü.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 10:12
Eskişehir'de Bağlama Tutkusu: Miraç, Annesinin Hayalini Gerçekleştirdi

Eskişehir'de Bağlama Tutkusu: Miraç, Annesinin Hayalini Gerçekleştirdi

Eskişehirli Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Kültürel Miras Elçisi Ömer Ulutaş, gençlerin bağlamaya olan ilgisinin arttığını belirtti. Geçmişte anne ve babaların öğrenemediği bu enstrümanın artık çocukların ellerinde hayat bulduğunu ve bunun kültürel mirasın korunmasına katkı sağladığını vurguladı.

Bağlama özgüven kazandırıyor

Ulutaş gençlerin enstrüman tercihlerine değinerek şunları söyledi: "Gençlerimizin son zamanlarda en çok tercih ettiği enstrümanların başında, özellikle bayanların tercih ettiği enstrümanlarda elektrogitar, kalimba ve ukulele geliyor. Erkeklerde ise kültürümüzün vazgeçilmez demirbaş enstrümanı olan bağlama ve son zamanlarda da kabak kemane tercih edilmektedir. Özellikle 7-20 yaş arası gençlerimizin ilk tercihi bağlama oluyor. Bunun nedeni, geçmişte annelerimizin, babalarımızın o günkü şartlarda öğrenemediği bu enstrümanı çocuklarının çalmasını istemeleridir. Gençlerimizin bağlamaya eğilimi çok fazla ve çok da başarılılar. En güzel özelliği ise kendilerini ifade edebilmeleri. Bağlama çalan bir çocuk, utangaçlık duygusunu yenerek kendini çok daha iyi ifade edebiliyor."

Geleneksel Türk müziğinin önemli enstrümanlarından bağlama, Eskişehir'deki gençlerin elinde geleceğe taşınıyor. Bu ilginin arkasında hem kültürel miras bilinci hem de ailelerin yarım kalan hayallerini gerçekleştirme arzusu bulunuyor.

"Annem için hayalini gerçekleştirdim"

Miraç Savaş, annesinin bağlama çalma isteğini yerine getirmek için sazın başına geçti. Miraç duygularını şöyle aktardı: "Annem saz çalmak istiyordu ama kendisi beceremediği için bana söylediler. Ben de gitar yerine bağlamayı tercih ettim. İlk zamanlarda acemiyken Cemalettin hocam bana birçok şeyi öğretti. Öğrendikçe hevesim daha da arttı, kurs günlerimi iple çekiyorum. Şimdi annemle düet yapıyoruz; ben çalıyorum, annem söylüyor. Çevremdekiler bizi gördüğünde ’Yeni düet ne zaman’ diye soruyorlar."

Anne Rabia Savaş'ın gururu

Çocukluk hayalini oğlu Miraç'ta gören Rabia Savaş ise duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bağlama hevesi aslında çocukluğumdan beri bende vardı ama ben bir türlü beceremedim. Oğlumun ’Anne, ben saz çalacağım’ dediği gün ondan daha çok heyecanlıydım. Aradan bir yıl geçti ve şimdi çok güzel çalıyor. Onunla birlikte müzik yapmak benim için çok değerli."

ESKİŞEHİRLİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAŞAYAN KÜLTÜREL MİRAS ELÇİSİ ÖMER ULUTAŞ, SON DÖNEMDE...

ESKİŞEHİRLİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAŞAYAN KÜLTÜREL MİRAS ELÇİSİ ÖMER ULUTAŞ, SON DÖNEMDE GENÇLERİN BAĞLAMAYA OLAN İLGİSİNİN ARTTIĞINI BELİRTEREK, GEÇMİŞTE ANNE VE BABALARIN ÖĞRENEMEDİĞİ BU ENSTRÜMANIN, ŞİMDİ ÇOCUKLARININ ELLERİNDE HAYAT BULDUĞUNU, ÖĞRENCİSİ MİRAÇ'IN ANNESİNİN ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜNDEN VE BİRLİKTE YAPTIKLARI DÜETLERDEN BAHSETİ.

ESKİŞEHİRLİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAŞAYAN KÜLTÜREL MİRAS ELÇİSİ ÖMER ULUTAŞ, SON DÖNEMDE...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Bağlama Tutkusu: Miraç, Annesinin Hayalini Gerçekleştirdi
2
Kızılırmak Vadisi'nde Selçuklu Mirası: Çeşnigir Köprüsü
3
Gaziantepli Sedef Ustası Mehmet Bülent Fıstıkçı'ya 'Yaşayan İnsan Hazineleri' Ödülü
4
Trabzon'da Bir İlk: Mısır Koçanından Doğal Kıyafet Üretimi
5
Ataşehir'de Sanat ve Spor Paneli: Yılmaz Vural, Hami Mandıralı ve Vahe Kılıçarslan
6
Düzceli Yazar İlhan Akın Londra'da Yayınevi Kurdu
7
Beyazıt Öztürk'ün 'Şeyler' Sergisi İGA İstanbul Havalimanı'nda

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları