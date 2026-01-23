Gaziantepli Sedef Ustası Mehmet Bülent Fıstıkçı'ya 'Yaşayan İnsan Hazineleri' Ödülü

Gaziantepli sedef kakma ustası Mehmet Bülent Fıstıkçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü aldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 10:00
Gaziantepli sedef kakma ustası Mehmet Bülent Fıstıkçı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü''ne layık görülerek ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Padişah mesleğini yaşatıyor

Osmanlı döneminden gelen ve halk arasında padişah mesleği olarak bilinen sedef kakma sanatını çocukluğundan beri sürdüren Fıstıkçı, 40 yıllık emeğini bu prestijli ödülle taçlandırdı. Usta, mesleğini severek devam ettirdiği için Gaziantep'in kültürel mirasını temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti. Bu ödülle Gaziantep, aynı unvana sahip üçüncü ustasını çıkarmış oldu; kente daha önce yemenicilik ve kutnu dokumacılığı alanlarında bu onur verilmişti.

Ustalık öyküsü ve atölye

Fıstıkçı, mesleğe marangoz çıraklığı ile başladığını, ustası Hayri Akbay ve dayısından öğrendiğini anlattı. Mesleğe 10 yaşında başladığını, 15 yıl boyunca çırak, kalfa ve ustabaşı olarak çalıştığını söyledi. Ustasının vefatının ardından üç yıl boyunca onun oğlu ile çalıştıktan sonra, 2001 yılında kendi atölyesini kurdu. "Sedefkar ve Sedefçilik kurucu üyesiyiz" diyen Fıstıkçı, işe 4 metrekare ile başladığını, bugün 250 metrekarelik atölyede profesyonel bir ekiple yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katıldıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı'nın elinden ödül ve duygular

Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan almanın kendisine büyük onur verdiğini ifade eden Fıstıkçı, törende duygulandığını söyledi. İstanbul'da bir mağazasının bulunduğunu, bu dükkânın Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı tarafından tahsis edildiğini ve Bakan Murat Kurum ile Mehmet Akif'in katkılarıyla ürünlerini orada sergilediğini belirtti. Geçen Kasım ayında yapılan Millet Bahçesi açılışında Cumhurbaşkanı ile sohbet ettiğini, mesleğini uyguladığını ve 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazine Ödülüne adayız' dediğini aktardı.

Fıstıkçı ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırladığı bir Kur'an-ı Kerim muhafazası hediye ettiğini ve külliyede açılması planlanan kutsal emanetler bölümünde eserlerinin sergilenmesini umduğunu sözlerine ekledi.

