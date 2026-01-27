Eskişehir'de 'Kırkyama' Sergisi: Eğitmenlerden Zişan Kızılcıklı Anısına Eserler

Eskişehirli Kırkyama eğitmenleri, Zişan Kızılcıklı anısına Atilla Özer Karikatürlü Ev'de 'Kırkyama' sergisi açtı; eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:09
Eskişehir'de 'Kırkyama' Sergisi

Eskişehirli Kırkyama eğitmenleri ortaklaşa düzenledikleri 'Kırkyama' adlı sergiyi açtı. Sergiye sanatseverler ve davetliler katıldı; Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da sergiyi gezerek ilgi gösterdi.

Sergi, Atilla Özer Karikatürlü Ev'de açıldı

Eskişehir Atilla Özer Karikatürlü Ev'de açılan 'Kırkyama' sergisi, Kırkyama duayeni Zişan Kızılcıklı anısına hazırlandı. Eğitmenler, Zişan Kızılcıklı'nın bazı eserleri ve katkılarıyla ortaya çıkan çalışmaları bir araya getirerek ziyaretçilerin beğenisine sundu. Sanatseverler sergiyi gezip, kadın emeğine tanıklık etti.

Eğitmenler ve eserlerin hikayesi

Sergiyi hazırlayan Kırkyama eğitmenleri Ülker Ünver, Mediha Korkmaz, Itır Özonay, Aynur Seçal ortaklaşa öğrencileriyle birlikte 'Kırkyama' eserleri meydana getirdiler. Eğitmenler ortaklaşa yaptıkları konuşmada şunları dile getirdi:

‘’Bizler de ‘Kırkyama Duayeni’ Zişan Kızılcıklı’nın eğitmen öğrencileri olarak, bu sergide bazıları elinin değdiği, bazılarının kumaşını kendisinin verdiği eserleri bir araya getirdik. Bu meydana getirdiğimiz eserleri sergiledik. İnsanın temel ihtiyaçlarından hâsıl olup farklı şekillerde dünyaya yayılan kumaş, hünerli ellerde estetik ve kullanışlı ürünlere dönüşmüş. Kumaşla yapılan bu sanatsal ürünlerden biri de ‘Kırkyama’ dır. Sürdürülebilir olma özelliğine sahip olan ‘Kırkyama’ adından da anlaşılacağı üzere kırk tane yamanın bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Yeni haliyle; parça bohça, kırk pare. ‘Kırkyama’, kumaş parçalarının birbirine eklenerek elde dikilmesi ile yorgan, seccade, yastık, bohça gibi günlük yaşamda kullanılan ürünlere dönüşür. Sergide çeşitli el sanatları sergilendi’’ dediler.

