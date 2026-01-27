Adıyaman’da Atatürk Barajı’nda Göbeklitepe Benzeri T Şekilli Taşlar Ortaya Çıktı

Atatürk Barajı'nda su çekilince Göbeklitepe benzeri T şekilli taşlar ve su altındaki taş duvarlar ortaya çıktı; yapıların M.Ö. 9 bin yıllara ait olduğu belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:55
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:55
Kurtarma kazısı ve bulgu detayları

Atatürk Barajı'nda su seviyesinin çekilmesiyle, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi andıran T şeklindeki taşlar su yüzeyine çıktı. Bulgunun, barajın Samsat ilçe kıyısında keşfedildiği ve taşların M.Ö. 9 bin yıl, yani yaklaşık 11 bin yıl öncesine tarihlendirildiği açıklandı.

Olay, bir balıkçının ihbarı üzerine Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerinin alanda yaptığı inceleme sonucu tespit edildi. Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Ezer bilimsel danışmanlığında yürütülen kurtarma kazısında iki adet T biçimli taş çıkarılarak Perre Antik Kentte sergilenmeye başlandı.

Kazı ekibinin çalışmaları sırasında, T taşıyla yaklaşık 150 metre mesafede ve şu an baraj suları altında bulunan bir noktada, aynı döneme ait olduğu tahmin edilen taş duvarlar tespit edildi. Ekipler, su altındaki alandan sınırlı ölçüde örnek alma ve yüzey incelemesi yaptı.

Bilimsel değerlendirme ve gelecek planları

Prof. Dr. Sabahattin Ezer, bölgenin önemli bir yerleşim yeri olabileceğini ifade etti ve bulunan iki küçük yapının ön bilgi verdiğini belirtti. Ezer'in değerlendirmesine göre, alanda çanak çömlek bulunmaması bulguları çanak çömleksiz neolitik döneme yani M.Ö. 9 binlere işaret edebilir. Araştırmacılar, bölgenin Göbeklitepe ve Taştepeler kültürüyle çağdaş olduğunu ve daha geniş çaplı yüzey araştırması ile jeofizik çalışmalarının asıl yerleşimi ortaya çıkarabileceğini vurguladı.

Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik ise balıkçının bildirimi üzerine alanda çalışma başlattıklarını, yüzeyde bir adet T formu gördüklerini ve söz konusu alanın orijinalde yaklaşık 2-3 metre toprak altında bulunduğunu bildirdi. Çelik, baraj suyu seviyelerindeki dinamik değişim sonucu üst toprak örtüsünün çekilmesiyle yapıların ortaya çıktığını ve amaçlarının su seviyeleri yükselmeden mevcut yapıları kurtarmak olduğunu söyledi.

Bulunan alan için kurul kararıyla SİT alanı ilanı gerçekleştirildi. Bilim insanlarının bölgede daha kapsamlı yüzey araştırması yapması bekleniyor. Ayrıca 1965 yılında Adıyaman'da köylüler tarafından bulunup Adıyaman Müzesine teslim edilen ve Göbeklitepe heykellerine benzeyen 'Kilisik heykeli' örneği hatırlatıldı.

