Sakarya'da 'Güne Bakan Cam Kırıkları' Usta Oyuncularla Sahnelendi

Sakarya'da sahnelenen 'Güne Bakan Cam Kırıkları', usta oyuncuların performansıyla tam not aldı; salon doldu, komedi ve dram unsurları izleyicilere duygulu anlar sundu.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:28
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:28
Sakarya'da 'Güne Bakan Cam Kırıkları' Usta Oyuncularla Sahnelendi

Sakarya'da 'Güne Bakan Cam Kırıkları' Usta Oyuncularla Sahnelendi

Sahne, izleyici ve etkileyici performans

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ocak ayı kültür sanat takvimi, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen 'Güne Bakan Cam Kırıkları' adlı oyunla devam etti.

Oyun, tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı ve salon tamamen doldu. Komedi ile dram unsurlarını harmanlayan kurgusu, izleyicilerden olumlu tepkiler aldı ve gece boyunca beğeni topladı.

Kerem Atabeyoğlu ve Almıla Uluer Atabeyoğlu'nun başrollerini paylaştığı yapım, iki yalnız insanın; yalan, gerçek, kahkaha ve gözyaşı dolu derin hikâyesini sahneye taşıdı. Geçmişle bugünü, yalanla gerçeği ustalıkla örten performans, izleyicilere keyifli ve duygusal anlar yaşattı.

Gösterim, hem oyunculuk hem de sahne kurgusu açısından dikkat çekici bulundu ve Sakarya'daki kültür sanat takviminin öne çıkan etkinliklerinden biri oldu.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK AYI KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SAHNELENEN "GÜNE BAKAN...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK AYI KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SAHNELENEN "GÜNE BAKAN CAM KIRIKLARI" ADLI TİYATRO OYUNU, USTA OYUNCULARIN MUHTEŞEM PERFORMANSIYLA SANATSEVERLERDEN TAM NOT ALDI.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK AYI KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SAHNELENEN "GÜNE BAKAN...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Seçmen Lazım, Şebbaz ve Kadınlık Bizde Kalsın Türkiye Turnesi
2
Sakarya'da Türkiye'nin İlk Çocuk Edebiyat Fuarı 9-17 Şubat
3
İDSO DenizBank Konserleri: Jess Gillam, Nil Venditti yönetiminde AKM'de
4
Barış Manço Anılıyor: Menteşe Belediye Korosu 17 Eserle Sahne Alıyor
5
İzmit'te Ahmet Efendi Mescidi Aslına Uygun Yenilendi
6
Tuzla Köprüsü (Sekili): Selçuklu'dan Günümüze 60 Metrelik Tarihi Köprü
7
Tuzla Köprüsü (Sekili): Selçuklu'dan Günümüze Tarihi Köprü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları