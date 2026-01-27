Sakarya'da 'Güne Bakan Cam Kırıkları' Usta Oyuncularla Sahnelendi

Sahne, izleyici ve etkileyici performans

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ocak ayı kültür sanat takvimi, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen 'Güne Bakan Cam Kırıkları' adlı oyunla devam etti.

Oyun, tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı ve salon tamamen doldu. Komedi ile dram unsurlarını harmanlayan kurgusu, izleyicilerden olumlu tepkiler aldı ve gece boyunca beğeni topladı.

Kerem Atabeyoğlu ve Almıla Uluer Atabeyoğlu'nun başrollerini paylaştığı yapım, iki yalnız insanın; yalan, gerçek, kahkaha ve gözyaşı dolu derin hikâyesini sahneye taşıdı. Geçmişle bugünü, yalanla gerçeği ustalıkla örten performans, izleyicilere keyifli ve duygusal anlar yaşattı.

Gösterim, hem oyunculuk hem de sahne kurgusu açısından dikkat çekici bulundu ve Sakarya'daki kültür sanat takviminin öne çıkan etkinliklerinden biri oldu.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK AYI KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SAHNELENEN "GÜNE BAKAN CAM KIRIKLARI" ADLI TİYATRO OYUNU, USTA OYUNCULARIN MUHTEŞEM PERFORMANSIYLA SANATSEVERLERDEN TAM NOT ALDI.