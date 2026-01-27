Forbes 2026: Kemer ve Antalya En İyi 20 Destinasyon Arasında

Forbes'in 2026 listesinde Türkiye'den Antalya ve Kemer öne çıktı; Kemer, turkuaz denizi, doğal güzellikleri ve kaliteli konaklama altyapısıyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:09
Forbes listesinde Türkiye'den iki güçlü aday

Forbes, 2026 için seçtiği 20 rota arasında Türkiye'den Antalya ve Kemer'in yer almasını duyurdu. Dergi değerlendirmesinde Antalya, lüks konaklama tesisleri, çam ormanlarıyla çevrili doğal yapısı, denizi, zengin gastronomi kültürü ve farklı ülkelerden ziyaretçileri bir araya getiren kozmopolit yapısıyla uluslararası ölçekte güçlü ve sürdürülebilir bir turizm merkezi olarak tanımlandı.

Listenin dikkat çeken destinasyonlarından biri olan Kemer, turkuaz tonlarındaki denizi, doğal güzellikleri ve nitelikli konaklama altyapısı ile deniz, dinlenme ve yüksek standartlı tatil deneyimi arayan uluslararası gezginler için güçlü bir cazibe noktası olmayı sürdürüyor.

Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkanı, Kemer’in adını dünyanın en önemli dergilerinden birisi olan Forbes’in listesinde görmekten gurur duyduklarını belirterek, "Deniz, kum, güneş ve doğanın bütünleştiği Kemer, her kesime hitap etmesiyle öne çıkıyor. Özellikle VisitKemer projemiz sayesinde Kemer’in adını ulusal ve uluslararası platformlarda duyurmayı başardık. Yaptığımız başarılı tanıtım çalışmalarının meyvelerini almaya devam ediyoruz. Kemerimizi en iyi şekilde tanıtmayı devam edeceğiz" dedi.

DÜNYANIN EN PRESTİJLİ EKONOMİ VE YAŞAM DERGİLERİNDEN OLAN FORBES, “2026 İÇİN EN İYİ DESTİNASYONLAR LİSTESİNİ YAYIMLADI. SADECE 20 ROTANIN SEÇİLDİĞİ LİSTEYE TÜRKİYE’DEN ANTALYA VE KEMER DAMGA VURDU.

