Atatürk Barajı'nda Göbeklitepe Benzeri 'T' Biçimli Taşlar Ortaya Çıktı

Atataman Barajı'nda Göbeklitepe benzeri 'T' taşları gün yüzüne çıktı

Adıyaman Atatürk Barajı'nda suların çekilmesi sonucu, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi andıran 'T' biçimli taşlar ve aynı döneme ait olabileceği değerlendirilen taş duvarlar ortaya çıktı. Buluntuların M.Ö. 9 bin yıl yani yaklaşık 11 bin yıl öncesine tarihlendiği açıklandı.

Bulgular ve kurtarma çalışmaları

Bir balıkçının ihbarı üzerine bölgede inceleme yapan Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, barajın Samsat ilçe kıyısında 11 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen tarihi yapıyı tespit etti. Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sabahattin Ezer'in bilimsel danışmanlığında yapılan kurtarma kazılarında iki adet 'T' biçimli taş çıkarılarak Perre Antik Kent'te sergilenmeye başlandı.

Ayrıca, bulunan yapıların yaklaşık 150 metre uzağında, şu anda baraj suları altında kalan bölgede, aynı döneme ait olduğu tahmin edilen taş duvarlar tespit edildi. Ekipler, arkeolojik çalışmaları hızlandırmak ve mevcut yapıları su yükselmeden önce korumak amacıyla alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Uzman görüşü

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Ezer konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu alan bizi tabi çok heyecanlandırdı, çok ta önemli bir yerleşim olduğunu düşünüyoruz. Son yıllarda çok popüler olan Göbeklitepe ile birlikte açığa çıkartılmış olan, Göbeklitepe kültürü olarak anılan şimdilerde Taştepeler kültürü olarak lanse edilen dönemle çağdaş ve aynı kültüre ait arkeolojik izler elimizde mevcut. Tabi ki şu anda bulduğumuz iki adet küçük yapı bize ön bilgi veriyor. Daha geniş çaplı araştırmaya ihtiyacımız var. Onunla ilgileneceğiz zaten. Burada iki tane çukur tabağını, etrafı levha taşlarla kapatılmış. O levha taşların arasında da bir tane 'T' biçimli küçük dikilitaşında kullanıldığını görüyoruz. Bütün bunlar bize Urfa'daki Taştepeler’de ortaya çıkartılan kültürün aynısının burada da olduğunu bize kanıtlıyor. Çok küçük iki tane yapıdan bahsediyoruz. Ama hemen arkamızda duran 150 metre mesafede fakat şu anda baraj suları altında bulunan bir yerde suların altında taş duvarlar tespit ettik. Orada birazcık içine inebildik. Müsait olan alanlarda oradaki balçığı karıştırdık ve herhangi bir çanak çömlekle karşılaşmadık. Bu çok erken, net bir şey söylememiz ama o çanak çömleğin bulunmaması o çanak çömleksiz neolitik döneme yani şimdiki bu bahsettiğimiz Milattan Önce 9 binlere tarihleyebileceğimiz yani günümüzden işte 11 bin yıl öncesine ait, buradaki yapıların ana yerleşimi acaba orası mıydı diye düşünüyoruz. Dediğimiz gibi ileriye dönük geniş kapsamlı arkeolojik yüzey araştırması ve muhtemel belli bir yerlerde jeofizik çalışma bize buradaki asıl yerleşimi tespit etmemize imkan sağlayacak"

Koruma adımları ve geçmiş buluntular

Tespit edilen bölge, kurul kararıyla SİT alanı ilan edildi. Alanda yüzey araştırmaları ve gerektiğinde jeofizik çalışmaların yapılması bekleniyor. Ekiplerin amacı, su seviyeleri yükselmeden önce mevcut yapıların kurtarılmasını sağlamak.

Adıyaman'da daha önce de benzer bir buluntu yaşanmış; 1965 yılında köylüler tarafından bulunan ve "Kilisik heykeli" olarak adlandırılan heykel Adıyaman Müzesi'ne teslim edilmişti.

Yerel yetkililerin açıklaması

Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Balıkçı bir vatandaşımızın bildirimi üzerine biz bu alanda bir çalışma gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmada direk yüzeyde 1 T formu gördük. Göbeklitepe’de bulunan formlara benzer bir yapıdaydı. Söz konusu alan aslında orijinalinde yaklaşık 2 veya 3 metre toprak altındaydı. Ancak baraj sularının yükselip alçalmasıyla, burada oluşan dinamik etkiden dolayı üsteki toprak örtü çekilince bizim burada bulunan mevcut formlar ortaya çıkmış oldu. Amacımız şu anda suların yükselmeden önce mevcuttaki yapıları kurtarmaya çalışmak"

