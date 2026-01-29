Faruk Özlü'nün 10. Şiir Klibi: Ahmet Haşim'in 'Merdiven'i Yayında

Başkan Özlü edebiyat serisine bir yenisini ekledi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ahmet Haşim’in 'Merdiven' adlı şiirini seslendirdiği 10. şiir klibini kişisel sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Başkan Özlü, Türk edebiyatının önemli eserlerini yorumlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kez hazırladığı onuncu klipte Ahmet Haşim’in unutulmaz eseri 'Merdiven'i seslendirdi.

Özlü daha önce aşağıdaki şiirleri seslendirmişti: Turgut Uyar’ın 'Türkiyem', Cahit Sıtkı Tarancı’nın 'Memleket İsterim', Nazım Hikmet’in 'Davet', 'Salkım Söğüt' ve 'Kerem Gibi', Necip Fazıl Kısakürek’in 'Sakarya Türküsü' ve 'Bizim Şarkımız', Arif Nihat Asya’nın 'Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor' ve Sezai Karakoç’un 'Ey Sevgili'.

Çekimleri Düzce sokaklarında gerçekleştirilen 'Merdiven' şiir klibi, Başkan Özlü'nün kişisel sosyal medya hesaplarından izleyicilerle paylaşıldı.

