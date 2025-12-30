Gölcük’te 145 Yıllık Çivisiz Nüzhetiye Camii Restorasyona Alındı

Aslına uygun restorasyon çalışmaları devam ediyor

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, Sultan 2. Abdülhamit döneminde Başmabeyinci Hacı Ali Paşa tarafından yaptırılan ve 1880 yılında ibadete açılan Nüzhetiye Camiinin restorasyon çalışmaları sürüyor. Cami, yapımında "kurtboğazı" tekniği kullanılarak hiç çivi olmadan inşa edilmiş olmasıyla dikkat çekiyor.

Restorasyon çalışmalarını başlatan Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen projeyi inceleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, caminin ilçenin önemli kültürel miraslarından biri olduğunu vurguladı.

Başkan Sezer, restorasyonun aslına uygun şekilde sürdürüldüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı: "Çivi kullanılmadan kurtboğazı tekniği ve muhteşem ahşap işçiliğiyle, yığma yapı olarak inşa edilen, ilçemizdeki en önemli kültürel miras eserlerden biri olan camideki restorasyon çalışmaları devam ediyor. Cami, restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun şekilde yapıldığı günkü ihtişamına kavuşacak ve özellikle iç mekan süslemeleri gelecek kuşaklara aktarılacak".

Sezer, incelemelerinin ardından Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam Köyü'nü ziyaret ederek özel bireylerle bir araya geldi ve kursiyerlerin el emeği ürünlerini inceledi. Ayrıca mahalle temasları kapsamında 102 yaşındaki Zeynep Kuş'u evinde ziyaret ederek asırlık çınarın hayır duasını aldı.

KOCAELİ'NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE SULTAN 2. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE "KURTBOĞAZI" TEKNİĞİYLE HİÇ ÇİVİ KULLANILMADAN İNŞA EDİLEN 145 YILLIK NÜZHETİYE CAMİSİNDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.