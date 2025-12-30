DOLAR
Gölcük’te 145 Yıllık Çivisiz Nüzhetiye Camii Restorasyona Alındı

Kocaeli Gölcük’te Sultan 2. Abdülhamit döneminden kalan, çivisiz "kurtboğazı" tekniğiyle inşa edilen 145 yıllık Nüzhetiye Camii'nin restorasyonu sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:39
Aslına uygun restorasyon çalışmaları devam ediyor

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, Sultan 2. Abdülhamit döneminde Başmabeyinci Hacı Ali Paşa tarafından yaptırılan ve 1880 yılında ibadete açılan Nüzhetiye Camiinin restorasyon çalışmaları sürüyor. Cami, yapımında "kurtboğazı" tekniği kullanılarak hiç çivi olmadan inşa edilmiş olmasıyla dikkat çekiyor.

Restorasyon çalışmalarını başlatan Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen projeyi inceleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, caminin ilçenin önemli kültürel miraslarından biri olduğunu vurguladı.

Başkan Sezer, restorasyonun aslına uygun şekilde sürdürüldüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı: "Çivi kullanılmadan kurtboğazı tekniği ve muhteşem ahşap işçiliğiyle, yığma yapı olarak inşa edilen, ilçemizdeki en önemli kültürel miras eserlerden biri olan camideki restorasyon çalışmaları devam ediyor. Cami, restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun şekilde yapıldığı günkü ihtişamına kavuşacak ve özellikle iç mekan süslemeleri gelecek kuşaklara aktarılacak".

Sezer, incelemelerinin ardından Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam Köyü'nü ziyaret ederek özel bireylerle bir araya geldi ve kursiyerlerin el emeği ürünlerini inceledi. Ayrıca mahalle temasları kapsamında 102 yaşındaki Zeynep Kuş'u evinde ziyaret ederek asırlık çınarın hayır duasını aldı.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

