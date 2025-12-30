Myra'da 1.850 Yıllık Roma Dönemi Termal Havuz Gün Yüzüne Çıkıyor

Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti sınırlarındaki, milattan sonra 2. yüzyıla tarihlendirilen Roma dönemi termal yapı, yürütülen kazı ve koruma çalışmalarıyla kademeli olarak gün yüzüne çıkarılıyor.

Kazı ve alan temizliği

Myra ile antik liman kenti Andriake arasında, uzun yıllar sanayi alanı olarak kullanılan yerde gerçekleştirilen çalışmalar, bölgedeki sanayi yapılarının kaldırılmasıyla hız kazandı. Kazı ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras" projesi kapsamında alandaki yapıyı ortaya çıkarmaya başladı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, başlayan çalışmaları değerlendirirken "15 yıl bekledim, sanayi kalkmadan kazıya başlamadım" dedi ve projenin 2009'dan beri planlarında olduğuna dikkat çekti.

Su ve çamurla yürüyen zorlu kazılar

Yapının doğrudan aktif bir termal kaynağın üzerinde yer alması nedeniyle kazıların büyük bölümü suyla mücadele edilerek ilerliyor. Toprakları açtıkça orijinal kaynak suları çıktığı, farklı noktalardan sürekli su geldiği ve büyük pompalarla günlük tahliye yapıldığı belirtildi. Bu nedenle alanın çevresi, yaklaşık iki buçuk metre yüksekliğinde koruyucu bir engel duvarla çevrildi.

Çevik, kazı sürecini şöyle aktardı: "Toprakları açtıkça orijinal kaynak suları gelmeye başladı. Büyük pompalarla her gün suları tahliye ettik, kazdık; gece yeniden doldu, sabah tekrar boşalttık."

Nymphaion değil; özgün bir termal kompleks

Yapı uzun yıllar literatürde "nymphaion" olarak anılmış; ancak kazılar ilerledikçe bunun bir nymphaion veya klasik Roma hamamı olmadığı anlaşıldı. Prof. Dr. Çevik, plan ortaya çıktıkça yapının "doğrudan termal suya dayalı, özgün plan tipine sahip bir Roma dönemi termal yapısı" olduğunu vurguladı ve bunun bölge için önemli bir mimari keşif olduğunu belirtti.

Burguç sularının kaynağı ve mineraller

Yapının, Demrelilerin "Burguç" diye adlandırdığı ve halk arasında şifa amacıyla kullanılan su kaynaklarının ana kaynağı olduğu tespit edildi. Çevik, suda magnezyum, demir, kükürt ve fosfor bulunduğunu, antik dönemde de aynı suyun değerlendirildiğinin tesadüf olmadığını söyledi.

Havuzlar, mermer kaplamalar ve teknik planlama

Kazılarda biri büyük biri küçük olmak üzere iki havuz ortaya çıktı; bu havuzların bir dönem mermer kaplı olduğu ve kaplamaların bir bölümünün hâlâ yerinde bulunduğu aktarıldı. Yapının farklı kotlarında su derinliğinin değişken olması nedeniyle kazılar kontrollü yürütülüyor ve fazla suların sürdürülebilir tahliyesi için uzmanlarla teknik planlamalar sürüyor.

Çevik, çalışma koşullarına ilişkin olarak "Çamurdan çıkıp şifalı suda temizleniyoruz" diyerek, ekip üyelerinin zaman zaman 16,5 derece sıcaklıktaki termal suya girip temizlendiklerini anlattı.

Güvenlik, ileriki kullanım ve arkeopark hedefi

Alan şu an güvenlik gerekçesiyle çitle çevrili ve kontrollü tutuluyor; farklı kotlardaki su derinlikleri risk oluşturuyor. Çevik'e göre vatandaşların sudan yararlanması, yapılacak düzenlemeler ve Bakanlık kararına bağlı olacak. İleride kontrollü kullanım, izleme yolları ve teraslarla ziyaretçi güvenliği sağlanarak bölgenin bir arkeopark haline getirilmesi hedefleniyor.

Proje; Myra, Andriake Ören Yeri ve Likya Uygarlıkları Müzesi ile bütünleşerek Demre'ye yeni bir kültürel cazibe alanı kazandırmayı amaçlıyor. Prof. Dr. Nevzat Çevik, kazıların önümüzdeki yıl da devam edeceğini, alanda bir Roma hamamının daha ortaya çıktığını ve bölgenin antik dönemde yoğun bir su yapıları bölgesi olarak kullanıldığını belirtti.

