Koruma Altındaki Çocuklardan Duygulandıran Performans: "Harman Yeri 1915" Erzurum'da

Sahnede Parlayan Küçük Yıldızlar Projesi'nden yeni başarı

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları iş birliğinde yürütülen "Sahnede Parlayan Küçük Yıldızlar Projesi" kapsamında koruma ve bakım altındaki çocukların sahnelediği "Harman Yeri 1915" adlı tiyatro oyunu, Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesinde sanatseverlerle buluştu. Milli mücadele temalı oyun, salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Gösteriye; Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve eşi Aynur Karaburun, Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Akın Berk Sağıroğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özgül Aykut ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Program boyunca Azime Çiftçi, çocuklarla yakından ilgilenip sohbet etti.

Proje kapsamında sahne alan ve seslendiren 12 kız, 4 erkek çocuk için bu gösterinin tiyatro yolculuklarında önemli bir aşama olduğu vurgulandı. Çocukların daha önce Şinasi’nin "Şair Evlenmesi" adlı oyunuyla sahneyle tanıştıkları; ardından Çanakkale 57. Alay temalı oyunla milli tarih bilinci kazandıkları, son olarak ise "Harman Yeri 1915" ile serüvenlerini sürdürdükleri belirtildi.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, tiyatro çalışmalarının çocukların gelişimine çok yönlü katkı sunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Koruma ve bakım altındaki çocuklarımız, Şair Evlenmesi ile sahneye ilk adımlarını atmıştı. Bugün izlediğimiz Harman Yeri 1915, o ilk adımın nasıl güçlü ve umut dolu bir yürüyüşe dönüştüğünün en güzel göstergesidir"

Aykut, projenin çocukların özgüvenini ve ifade yeteneklerini geliştirdiğini vurgulayarak ekledi:

"Harman Yeri 1915 yalnızca bir tiyatro oyunu değildir. Çocuklarımız sahnede sadece bir rol üstlenmiyor; kendilerini, hayallerini ve umutlarını bizlere anlatıyor. Sanat, onlar için hem bir güçlenme hem de iyileşme alanıdır"

Devlet Tiyatrolarının katkıları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocuk odaklı yaklaşımıyla yürütülen projenin, çocukların sanata erişimini artırdığına dikkat çeken Aykut, ayrıca şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın yalnızca korunmaya değil; desteklenmeye, görülmeye ve alkışlanmaya da ihtiyacı var. Bu sahnede parlayan her ışık, onların yarınlarına tutulan bir umuttur"

Programın ilerleyen bölümünde ilk olarak Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun söz alarak çocukların sahnelediği oyunun taşıdığı öneme vurgu yaptı ve bu tür sosyal-kültürel çalışmaların destekçisi olacaklarını belirtti. Ardından Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Akın Berk Sağıroğlu projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve çocukların sahnedeki başarısının gurur verici olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından sahne alan çocuklara hediyeler takdim edildi. Program, emeği geçen tüm sanatçılara ve sürecin her aşamasında çocukların yanında olanlara teşekkür edilmesiyle sona erdi; izleyicilerin uzun süre devam eden alkışları geceyi noktalandırdı.

