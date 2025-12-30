Kars’ta Sarıkamış Şehitleri İçin 111. Yılda Kardan Heykeller Yapılıyor

DOLAR
Kars’ta Sarıkamış Harekatı’nın 111. yılı anısına Sarıkamış Kayak Merkezi'nde temsili kardan heykel yapımı başladı; 200 kamyon kar ve 7 kişilik ekip görev alıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:36
Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Sarıkamış Kayak Merkezi'nde anma hazırlıkları sürüyor

Kars’ta, Sarıkamış Harekatı’nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında, harekatta şehit düşen askerler anısına temsili kardan heykeller yapımına başlandı. Çalışmalar, dondurucu soğuğa rağmen yoğun şekilde devam ediyor.

Proje, Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde; Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinden Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütülüyor. Hazırlıkların törenin yapılacağı Sarıkamış Kayak Merkezinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Muhammet Hanifi Zengin çalışmayla ilgili şunları aktardı: 111. Yılında Sarıkamış Şehitleri anma programı, 3-4 Ocak 2026 tarihinde Sarıkamış’ta gerçekleştirilecektir. İlk etapta Sarıkamış Kızılçubuk’ta yapmış olduğumuz heykeller bitti. Şuan da Sarıkamış oteller bölgesinde kardan heykel yapımına devam ediyoruz. 3 Ocak tarihi itibariyle de heykellerimiz açılacaktır

Heykellerin yapımı için alana 200 kamyon dolusu kar taşındı. Yapım çalışmalarında akademisyen ve öğrencilerden oluşan 7 kişilik ekip görev alıyor. Ekipler, kardan heykellerin anma törenine yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

İlk etap çalışmaları Kızılçubuk bölgesinde tamamlanırken, şu anki çalışma oteller bölgesinde yoğunlaştırıldı. Hazırlanan kardan heykellerin 3 Ocak itibarıyla ziyaretçilere açılması planlanıyor.

Etkinlikler ve kardan heykel uygulaması, hem anma geleneğini yaşatmayı hem de Sarıkamış’ın tarihi ve turistik değerini öne çıkarmayı amaçlıyor.

