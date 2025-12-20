Gümüşhane'de Endonezya Festivali: Üniversitede Kültür Rüzgârı

Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören Endonezyalı öğrenciler, ülkelerinin kültürünü tanıtmak amacıyla Endonezya Festivali düzenledi. Etkinlik Gümüşhane Üniversitesi Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Festivalde Endonezyalı öğrenciler, yöresel kıyafetleriyle sahne alarak geleneksel dans gösterileri sundu. Ayrıca Batik sanatı ve Ebru uygulamaları ile yöresel yemekler katılımcıların beğenisine sunuldu. Sunulan dans gösterileri izleyicilerden yoğun ilgi görürken, programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar etkinliği ilgiyle takip etti.

Kültürel etkileşimin ön plana çıktığı program, katılımcılara Endonezya kültürünü yakından tanıma fırsatı verdi.

Vali Aydın Baruş: Uluslararası öğrenciler sayesinde farklı dünyalarla tanışıyoruz

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş etkinlikle ilgili olarak, dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrencilerin kültürel tanışmayı sağladığını vurguladı. Baruş, Gümüşhane Üniversitesi çatısı altında 70’in üzerinde ülkeden kardeşlerinin bulunduğunu belirterek bu sayede farklı kültürleri yakından tanıma imkânı elde edildiğini söyledi.

Vali Baruş sözlerinde, üniversitenin sağladığı bu ortam sayesinde Türkiye'den uzak coğrafyalardaki yaşam kültürlerinin, anlayışların ve hayat tarzlarının öğrenildiğini ve bu ilişkilerin sevgiyle karşılandığını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız: Tarihsel bağlara atıf

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız ise Türkiye ile Endonezya arasındaki kadim kültürel bağa dikkat çekti. Yıldız, Kanuni Sultan Süleyman dönemine uzanan ilişkileri ve o dönemdeki kadırgalar aracılığıyla kurulan bağı hatırlatarak, coğrafi mesafelerin kültürel yakınlığı ortadan kaldırmadığını belirtti.

Öğrenciler ve katılımcıların değerlendirmeleri

Muhammed Refaldy etkinliği Gümüşhane'de Endonezya kültürünü tanıtmak için düzenlediklerini belirtti ve Batik ile Ebru sanatları arasında bağlantılar olduğunu, bu kültürel yakınlığın iki ülke arasındaki bağı güçlendirdiğini söyledi.

Aqilah Şurahman, 26 ise ülkesini tanıtmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şurahman, başlangıçta az katılım beklediklerini ancak halkın yoğun ilgi göstermesinden dolayı çok mutlu olduklarını ve kültürlerini tanıtabilmenin sevindirici olduğunu aktardı.

Cansu Güldoğan adlı Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi, katılımcıların Endonezya kültürünü tanıma fırsatı bulduğunu, dans gösterilerinin kendisini etkilediğini ve öğrencilerin Türkçe konuşarak kültürlerini paylaşmalarının hoşuna gittiğini ifade etti.

Delyma Okur Bayburt'ta sadece kendisi ve bebeğinin bulunduğunu belirterek festivale katılmaktan memnun olduğunu, diğer Endonezyalı vatandaşlarla bir araya gelip kendi dilinde konuşmanın ve Endonezya yemeklerini tatmanın kendisini evinde hissettirdiğini söyledi.

Organizasyon ve koordinasyon

Gümüşhane Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Doç. Dr. İsmail Çalık öğrencilerin festival için büyük emek harcadığını belirtti. Çalık, öğrencilerin kendi yöresel kıyafetleri ve oyunlarını sergilediklerini, koordinatörlük olarak öğrencilerin uyum süreçlerini kolaylaştırmanın ve etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlamanın temel görevleri olduğunu ifade etti.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENİM GÖREN ENDONEZYALI ÖĞRENCİLER, ÜLKELERİNİN KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK AMACIYLA 'ENDONEZYA FESTİVALİ' DÜZENLEDİ.