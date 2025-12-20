Kartepe’de Tiyatro Şöleni: 'Deliriyorum Ben Haberin Olsun' Tam Not Aldı

Kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmiyor

Kartepe Belediyesi, kültür ve sanat takvimi kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ni kahkaha dolu bir gösteriye açtı. Sahneye konan yetişkin oyunu 'Deliriyorum Ben Haberin Olsun', izleyicilerden tam not aldı.

Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, her yaştan yetişkin günlük hayatın stresinden uzaklaşarak sanatın iyileştirici gücüyle keyifli bir mola verdi. Oyunun hayatın içinden komik ve düşündürücü kesitleri, başarılı oyunculuk performanslarıyla birleşince salonda kahkaha sesleri eksik olmadı.

İnteraktif sahnelerin de yer aldığı gösterim sonunda oyuncular, Kartepe seyircisinin enerjisinden duydukları memnuniyeti dile getirerek ayakta alkışlandı.

Kartepe Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçedeki kültürel canlılığı korumak amacıyla tiyatro, konser ve sergi gibi etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.

