DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.250,83 -0,16%

Kartepe’de Tiyatro Şöleni: 'Deliriyorum Ben Haberin Olsun' Tam Not Aldı

Kartepe'de sergilenen 'Deliriyorum Ben Haberin Olsun' yetişkin tiyatrosu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde izleyiciden tam not aldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:22
Kartepe’de Tiyatro Şöleni: 'Deliriyorum Ben Haberin Olsun' Tam Not Aldı

Kartepe’de Tiyatro Şöleni: 'Deliriyorum Ben Haberin Olsun' Tam Not Aldı

Kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmiyor

Kartepe Belediyesi, kültür ve sanat takvimi kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ni kahkaha dolu bir gösteriye açtı. Sahneye konan yetişkin oyunu 'Deliriyorum Ben Haberin Olsun', izleyicilerden tam not aldı.

Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, her yaştan yetişkin günlük hayatın stresinden uzaklaşarak sanatın iyileştirici gücüyle keyifli bir mola verdi. Oyunun hayatın içinden komik ve düşündürücü kesitleri, başarılı oyunculuk performanslarıyla birleşince salonda kahkaha sesleri eksik olmadı.

İnteraktif sahnelerin de yer aldığı gösterim sonunda oyuncular, Kartepe seyircisinin enerjisinden duydukları memnuniyeti dile getirerek ayakta alkışlandı.

Kartepe Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçedeki kültürel canlılığı korumak amacıyla tiyatro, konser ve sergi gibi etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.

KARTEPE'DE "DELİRİYORUM BEN HABERİN OLSUN" ADLI YETİŞKİN TİYATRO OYUNU, İZLEYİCİLERDEN TAM NOT...

KARTEPE'DE "DELİRİYORUM BEN HABERİN OLSUN" ADLI YETİŞKİN TİYATRO OYUNU, İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI.

KARTEPE'DE "DELİRİYORUM BEN HABERİN OLSUN" ADLI YETİŞKİN TİYATRO OYUNU, İZLEYİCİLERDEN TAM NOT...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tralleis'te kazı sezonu Aralık sonunda bitecek
2
Mabolla 50. Yıl: Timuçin Şahin ve Greg Osby ile Caz Gecesi
3
6. Esenler Film Festivali Onur Ödülleriyle Başladı
4
Bursa'da Işın Karaca Rüzgarı: 'Yeni Yıla Merhaba' Konseri
5
Edirne Roman Gecesi'nde Trakya Geleneği Canlandı: 9/8'de Coşku
6
Lykos’un Antik Yüzleri Denizli’de: 52 Antik Eser Sergisi
7
Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025