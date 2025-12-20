Bursa'da Işın Karaca Rüzgarı: 'Yeni Yıla Merhaba' Konseri

Bursa'da Işın Karaca Rüzgarı

'Yeni Yıla Merhaba' konserinde unutulmaz gece

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 'Yeni Yıla Merhaba' konserinde sahne alan Işın Karaca, güçlü yorumu ve etkileyici sahne performansıyla dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2026 heyecanını bu konserle taçlandırdı. Ünlü sanatçı, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesinde Bursalılara sevilen şarkılarını seslendirerek geceye damga vurdu.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Işın Karaca, performansıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Güçlü yorumu ile Bursalılara yeni yıl coşkusunu yaşatan sanatçı, konserin sonunda salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı.

Gecenin sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız tarafından sanatçı Işın Karaca’ya çiçek takdim edildi.

