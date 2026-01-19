Güney'de Geleneksel Domuz Avı: Yaklaşık 120 Avcı Katıldı

Denizli'nin Güney ilçesinde düzenlenen domuz avı etkinliğine yaklaşık 120 avcı katıldı; amaç tarım arazilerini korumak ve sürdürülebilir avcılık.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:35
Güney'de Geleneksel Domuz Avı Etkinliği

120 avcı, doğal denge ve tarımı korumak için bir aradaydı

Denizli’nin Güney ilçesinde, Güney Kara Avcılar Derneği öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel domuz avı etkinliği, çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık 120 avcının katılımıyla gerçekleştirildi. Buldan, Manisa Sarıgöl, Denizli merkez, Kuyucak, Eşme ve çevre köylerden katılan avcılar, doğa ve avcılığı buluşturan organizasyonda bir araya geldi.

Avcılar, sabahın erken saatlerinde Büyük Menderes Vadisi boyunca av köpekleri eşliğinde avlandı. Bölgenin coğrafi yapısı ve tarım alanlarının yoğunluğu nedeniyle yaban domuzu popülasyonunun arttığına dikkat çekilirken, gerçekleştirilen avın özellikle çiftçiler açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Organizasyon yetkilileri, tarım arazilerine verilen zararlarla mücadelede kontrollü ve kurallara uygun avcılığın gerekliliğini belirtti. Etkinliğin hem doğal dengeyi korumayı hem de bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini amaçladığı ifade edildi.

Av faaliyeti sonrası Güney Şelalesi mesire alanında katılımcılar için yemek programı düzenlendi; katılımcılara kavurma ve pilav ikram edildi. Programa Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın de katılarak avcılarla bir araya geldi.

Güney Kara Avcılar Derneği Başkanı Murat Yormaz, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, yaban domuzlarıyla mücadelenin bölge tarımı için hayati bir konu olduğunu belirtti. Yormaz, "Bu etkinliği düzenlerken amacımız sadece av yapmak değil. Çiftçilerimizin ürünlerini korumak, tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak ve bunu yasal, kontrollü ve bilinçli avcılık anlayışıyla gerçekleştirmektir" dedi.

Dernek olarak avcılara destek verdiklerini söyleyen Yormaz, etkinliğe katılan tüm avcılara polar kıyafet ve mermi sponsoru olduklarını da ekledi. Yormaz, "Avcılığın bir disiplin ve sorumluluk işi olduğuna inanıyoruz. Bu tür organizasyonlar, avcılar arasındaki dayanışmayı güçlendirirken aynı zamanda doğaya saygılı avcılık bilincini de artırıyor" şeklinde konuştu.

Etkinlik sorunsuz tamamlanırken katılımcılar organizasyondan memnuniyetlerini dile getirdi. Güney Kara Avcılar Derneği, geleneksel hale gelen domuz avı etkinliğini önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyor.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

