İncirliova'da Rahvan Atları Yarış Sezonuna Hazırlanıyor

Aydın İncirliova'da rahvan at geleneği sürüyor; jokeyler Erbeyli yolu'nda trafiğe kapalı alanda günlük antrenmanlarla atlarını yarışa hazırlıyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:29
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:29
İncirliova'da Rahvan Atları Yarış Sezonuna Hazırlanıyor

İncirliova'da Rahvan Atları Yarış Sezonuna Hazırlanıyor

Yüzyıllık gelenek Erbeyli yolu'nda canlanıyor

İncirliova'da rahvan at geleneğinin sürdürüldüğü bölgede, yarış sezonu için hazırlıklar hız kazandı. Jokeyler her gün Erbeyli yolu üzerindeki trafik kapalı alanda atlarını çalıştırarak yarışa hazırlanıyor.

Rahvan at yürüyüşü ve biniciyi yormadan uzun mesafe kat etme özelliğiyle Türk kültüründe asırlardır yaşatılıyor. Hem ulusal hem uluslararası platformlarda temsil edilmeye çalışılan bu gelenek, İncirliova'daki atçılar tarafından sıkı antrenman programlarıyla destekleniyor.

İlçedeki atçılar, günlük ve haftalık planlara göre kilometre bazlı rotalar belirleyip, belirlenen saatlerde yemleme ve çalışma yaparak hem atların hem de binicilerin kondisyonunu artırıyor.

Jokey Yaşar Şen, çalışmaları ve hazırlık süreçlerini şöyle anlattı: "Atlar genelde 2 yaşını tamamladıktan sonra yavaş yavaş gezintiler ile antrenmanlara başlar. 36 ayını dolduran taylar tamamen fizik yapısı ve kondisyonu hazır hale gelir. Antrenmanlara başlamadan önce plan yapmak çok önemlidir. Günlük ve haftalık olarak kilometre bazında güzergahını hesaplarsın. Günün hangi saati yemleme hangi saati antrenman olduğuna göre bir plan yapmakta fayda var"

RAHVAN AT GELENEĞİNİN SÜRDÜRÜLDÜĞÜ YERLERDEN OLAN AYDIN'IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE, ATÇILARIN SEZON...

RAHVAN AT GELENEĞİNİN SÜRDÜRÜLDÜĞÜ YERLERDEN OLAN AYDIN'IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE, ATÇILARIN SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLARKEN, JOKEYLER HER GÜN TRAFİĞE KAPALI ALANDA ANTRENMAN YAPARAK ATLARINI YARIŞA HAZIRLIYOR.

RAHVAN AT GELENEĞİNİN SÜRDÜRÜLDÜĞÜ YERLERDEN OLAN AYDIN'IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE, ATÇILARIN SEZON...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Ziya Polat'tan 'Veliaht' Dizisi Setine Ziyaret
2
İncirliova'da Rahvan Atları Yarış Sezonuna Hazırlanıyor
3
Muğlalı Öğrenciler Ebru Atölyesinde İlk Kez Tekne Başına Geçti
4
Erzurum’un Kitap Kurdu Ev Hanımları: Martin Eden’den İlber Ortaylı’ya Uzanan Okuma Serüveni
5
Düzce'de Bilim Merkezi Kütüphanesi sona yaklaşıyor: 100 kişi kapasiteli
6
Erzurum’un Kitap Kurdu Ev Hanımları Konağı’nda Buluşuyor
7
Faruk Özlü'nün 10. Şiir Klibi: Ahmet Haşim'in 'Merdiven'i Yayında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları