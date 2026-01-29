İncirliova'da Rahvan Atları Yarış Sezonuna Hazırlanıyor

Yüzyıllık gelenek Erbeyli yolu'nda canlanıyor

İncirliova'da rahvan at geleneğinin sürdürüldüğü bölgede, yarış sezonu için hazırlıklar hız kazandı. Jokeyler her gün Erbeyli yolu üzerindeki trafik kapalı alanda atlarını çalıştırarak yarışa hazırlanıyor.

Rahvan at yürüyüşü ve biniciyi yormadan uzun mesafe kat etme özelliğiyle Türk kültüründe asırlardır yaşatılıyor. Hem ulusal hem uluslararası platformlarda temsil edilmeye çalışılan bu gelenek, İncirliova'daki atçılar tarafından sıkı antrenman programlarıyla destekleniyor.

İlçedeki atçılar, günlük ve haftalık planlara göre kilometre bazlı rotalar belirleyip, belirlenen saatlerde yemleme ve çalışma yaparak hem atların hem de binicilerin kondisyonunu artırıyor.

Jokey Yaşar Şen, çalışmaları ve hazırlık süreçlerini şöyle anlattı: "Atlar genelde 2 yaşını tamamladıktan sonra yavaş yavaş gezintiler ile antrenmanlara başlar. 36 ayını dolduran taylar tamamen fizik yapısı ve kondisyonu hazır hale gelir. Antrenmanlara başlamadan önce plan yapmak çok önemlidir. Günlük ve haftalık olarak kilometre bazında güzergahını hesaplarsın. Günün hangi saati yemleme hangi saati antrenman olduğuna göre bir plan yapmakta fayda var"

