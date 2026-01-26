Kastamonu Biblo Bebekleri Tescillendi: Yöresel Kıyafetler Koruma Altında

Kastamonu biblo bebekleri tescillendi

Kastamonu yöresinin kadın kıyafetlerinden esinlenerek akademik çalışma kapsamında tasarlanan minyatür biblo bebekler, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tasarım tescil belgesi alarak koruma altına alındı. Tasarım, hem estetik hem de kültürel açıdan fikri mülkiyet haklarıyla güvence altına alınmış oldu.

El işçiliği ve üretim teknikleri

Projeyi geliştirenler arasında Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Seyhan Yılmaz ile öğrencisi ve Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Başöğretmeni Alime Belleyici bulunuyor. Yaklaşık 28 santimetre boyundaki biblo, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerine ait kadın giysilerini minyatür ölçekte başarıyla yansıtıyor.

Biblo tasarımında şal desenli başörtüsü, işlemeli cepken, entari ve geleneksel önlük gibi unsurlar öne çıkıyor. Figür, seramik kaide üzerinde ayakta duran kadın formu olarak tasarlanmış; el ve kalıpla biçimlendirme teknikleri kullanılarak üretildi. Ürün, sır altı dekor tekniğiyle hazırlanıp bin 50 derecede sırlı pişirime tabi tutuluyor, ardından sır üzerine 750 derecede altın yaldız dekor uygulanarak son hâlini alıyor.

Akademik süreç ve proje hedefleri

Prof. Dr. Seyhan Yılmaz, çalışmanın Kastamonu'nun kültürel mirasını belgeleyip koruma altına aldığına dikkat çekti. Yılmaz, biblonun özellikle Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde halen yaşatılan işlemeli cepken, renkli entari, önlük, kuşak ve fes gibi geleneksel unsurları minyatür ölçekte başarılı şekilde yansıttığını belirtti. Tescilin, bu tasarımın hem yerel kültürü temsil eden bir obje hem de hediyelik ürün olarak tanıtılmasının önünü açtığını vurguladı.

Projede ilk etapta ele alınan 15 figür ve 7 coğrafi bölgeden derlenen folklorik giysi örnekleriyle yürütülen çalışmanın, hediyelik obje ihtiyacına cevap vermeyi amaçladığı ifade edildi. Prof. Dr. Yılmaz, bu ve benzeri uygulamaların gelecekte yapılacak çalışmalara örnek teşkil edeceğini sözlerine ekledi.

Tasarım süreci ve ilgi

Alime Belleyici, Azdavay ve Pınarbaşı kıyafetlerini seramik lüle formunda yorumladıklarını anlattı. Belleyici üretim sürecinin zahmetli olduğunu, kalıp ve elde şekillendirmenin zaman aldığını belirtti. Elle şekillendirmenin gün boyunca 10 saat sürdüğü, biblonun tamamlanmasının 1,5 günü bulabildiği bildirildi. Üretim aşamasında bisküvi pişirimi için bin 50 derece, renklendirme için ise çalışmada belirtilen farklı sıcaklık derecelerinin kullanıldığı ifade edildi; Belleyici ayrıca renklendirme sürecinde 950 derece ile sırlı pişirim uyguladıklarını aktardı. Motifler ise sıra altı dekor tekniğiyle işlendi.

Biblo bebekler piyasaya sürüldüğünde yoğun talep gördü. Ürünler özellikle hediyelik olarak rağbet buldu ve başta Azerbaycan olmak üzere birçok ülkeye gönderildi. Belleyici, Azerbaycan a gönderilen yaklaşık 30 ürünü önemli kişilere takdim ettiklerini belirtti ve ilerleyen dönemde tüm illerin folklorik kıyafetlerini de kapsayacak şekilde projeyi genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Sonuç olarak, Kastamonu biblo bebeklerinin tescillenmesi hem yöresel el sanatlarının çağdaş formlarla yaşatılmasına katkı sağlıyor hem de Kastamonu'nun kültürel tanıtımına yeni bir araç kazandırıyor.

