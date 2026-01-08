Kazıkbeli Zaferi 878. Yılında Denizli’de Coşkuyla Anıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kazıkbeli Zaferi’nin 878. yıldönümünü Cankurtaran Kamp Tesisi’nde düzenlenen törenle andı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'nun Türk yurdu olmasında hayati öneme sahip olan ve 878 yıl önce Denizli'de kazanılan Kazıkbeli Savaşı'nın yıldönümünü anlamlı bir programla andı. Anma etkinliği Cankurtaran Kamp Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Program ve katılımcılar

Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun yanı sıra Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, gaziler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bu vatan, şehitlerimizin fedakarlığıyla bize emanet edildi"

Programda konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kazıkbeli Zaferi'nin Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalmasında hayati bir rol oynadığını vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, 878 yıl önce bu topraklarda Haçlı ordularına karşı verilen mücadelenin yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda bir varoluş mücadelesi olduğunu ifade etti. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu konuşmasında, "878 yıl önce bu coğrafyada zalime ve işgalci Haçlı ordularına ‘dur’ diyen atalarımız, Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalmasının temelini atmıştır. Onlar, canlarını ortaya koyarak bu toprakları bize emanet ettiler. Eğer o gün Kazıkbeli'de şehadet şerbetini içenler olmasaydı, bugün bu güzel coğrafyada özgürce yaşamak mümkün olmazdı" dedi.

Samsun’a atılan ilk adım

Tarihin farklı dönemlerinde Anadolu'nun birlik ve bütünlüğünün hedef alındığını hatırlatan Başkan Çavuşoğlu, Kurtuluş Savaşı'na da atıfta bulunarak, "Yıllar boyunca bu toprakların birliği, kültürü ve kimliği elimizden alınmak istendi. Ancak her dönemde bir lider, bir kahraman çıktı ve bu coğrafyanın Türk yurdu olarak kalması için mücadele etti. 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a attığı o ilk adım, Kazıkbeli’de yakılan bağımsızlık ateşinin devamıdır. Eğer o gün cesaret gösterilmeseydi, ‘ben’ değil ‘biz’ diyenler olmasaydı, bugün bu bayrağın altında birlikte yaşamak mümkün olmazdı" ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda şehitleri ve gazileri bir kez daha anan Başkan Çavuşoğlu, "878 yıl önce Kazıkbeli’de şehadet şerbetini içenlerden, Kurtuluş Savaşı’nda canını feda eden tüm şehitlerimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve bugün aramızda bulunan gazilerimize bir kez daha şükran ve minnetlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Tarihi sunum ve resim sergisi

Program kapsamında Türk Ocağı Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, Kazıkbeli Savaşı'nın tarihi önemine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Tok, Denizli'nin 1206 yılındaki fethinden sonra uzun yıllar işgal görmemiş olmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Anma programı çerçevesinde Ozan Nihat kahramanlık türküleri ile davetlilere müzik ziyafetinde bulunurken, ressam Orhun Kara tarafından hazırlanan, Kazıkbeli Savaşı ve Türk tarihine damga vurmuş önemli olayları konu alan resim sergisi de vatandaşların beğenisine sunuldu.

