Keçiören Belediyesi'nden Ücretsiz Sömestir Etkinliği: 'Keloğlan Sihirli Asa'

Keçiören Belediyesi'nin ücretsiz sömestir programı 'Keloğlan Sihirli Asa' ile başladı; tiyatro, sihirbaz gösterileri, buz pateni ve lunapark çocukları bekliyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:01
Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen 'Keloğlan Sihirli Asa' adlı tiyatro oyunu ile çocuklar yarıyıl tatilinin tadını çıkardı. Keçiören Belediyesi’nin yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı etkinlikler, minik izleyicilerin kahkahalarıyla başladı.

İlk günün sahnesi: 'Keloğlan Sihirli Asa'

Sömestir etkinliklerinin açılışını, yazarlığını ve yönetmenliğini Orhan Şeref Ayça'nın üstlendiği 'Keloğlan Sihirli Asa' tiyatrosu yaptı. Prenses karakteri minik izleyicilerden büyük beğeni toplarken, eşek karakterinin esprili diyalogları salonda keyifli anlar yaşattı.

Etkinlikler sömestir boyunca sürecek

Keçiören Belediyesi tarafından hazırlanan ücretsiz sömestir etkinlikleri, çocukların hem eğlenebileceği hem de yeni deneyimler kazanabileceği zengin bir program sunuyor. Tatil boyunca tiyatro oyunlarının yanı sıra sihirbaz gösterileri, interaktif çocuk oyunları, Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti ve sömestir boyunca açık olan çocuk lunaparkı gibi aktiviteler yer alıyor.

Başkan Mesut Özarslan'dan açıklama

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, bizim için en büyük motivasyon. Keçiören’de çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları önemsiyoruz. Yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığımız bu programın, çocuklarımızın hem eğlenmesine hem de yeni deneyimler kazanmasına vesile olmasını diliyoruz. Evlatlarımızın hayal kurabildiği, kendini özgürce ifade edebildiği ve güzel hatıralar biriktirdiği bir tatil geçirmesi için Keçiören Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm ailelerimizi ve çocuklarımızı sömestir boyunca devam edecek etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

