Kızılbük’te Kış Ortasında Havuz Keyfi: Termal Resort Turizmi 12 Aya Uzattı

Marmaris’teki yeni yatırım, tatil sezonunu yılın tamamına taşıyor

Türkiye turizm sektörünün son yıllardaki en büyük yatırımlarından biri olan Kızılbük GYO projesi, Marmaris’te hareketliliği artırdı. Bölgede hizmete giren 5 yıldız konforundaki tesisler sayesinde turistler kış ortasında açık havada havuz ve deniz keyfi yaşıyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, deniz suyu sıcaklığının 24 ve havuz suyu sıcaklığının ise 28 derece olması, ziyaretçilere yazı aratmayan bir deneyim sunuyor. Bu durum, tesisteki yazdan kalma manzaralarla birleşince bölgeye gelenleri şaşırtıyor.

Proje tam olarak tamamlanmamış olmasına rağmen, büyük çoğunluğu yerli olmak üzere bin kişinin üzerinde turistin Kızılbük GYO’da tatil yaptığı belirtiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Müdür Mahmut Sefa Çelik, "Kızılbük Thermal Wellness Resort olarak ilk kış sezonumuza başladık. Tesisimizde 500 kişi hizmet sektöründe çalışan olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi bulunuyor. Kurum olarak Türk turizmini sadece yaz döneminde deniz, kum ve güneş anlayışına sıkışmışlıktan kurtarmak istiyoruz. İklimi, bitki örtüsü tarihi ve doğal güzelliklerimizi değerlendirdiğimizde başta Ege kıyıları olmak üzere Türkiye’de turizmin yılın 12 ayına yayılması gayet mümkün. Tesislerimize gelip tatil yapanlar aralık ayında denize ve havuza girip kış ortasında suyun keyfini yaşayabiliyor. Bir sonraki kış sezonunda gelen turist sayısında yüzde 100 artış bekliyoruz" dedi.

Çelik, ayrıca turizm sektörünün bugüne dek genellikle yaz dönemine odaklandığını, bu dönemin de sınırlı bir sezon sunduğunu vurguladı ve termal kaynakların hak ettiği değeri alması gerektiğini söyledi. "Maalesef iklimi ve termal kıymetlerimizi yeterince değere dönüştürememişiz," ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler ise kış ortasında deniz ve ılık havuzlarda yüzmenin farklı bir duygu olduğunu belirterek, sunulan hizmet için Kızılbük GYO tesislerine teşekkür ettiler.

