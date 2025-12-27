DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.532,86 0,21%

Kızılbük’te Kış Ortasında Havuz Keyfi: Termal Resort Turizmi 12 Aya Uzattı

Kızılbük GYO'nun termal tesislerinde turistler kış ortasında deniz ve 28 derece havuzlarda yüzüyor; proje Marmaris’te turizmi 12 aya yaydı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:46
Kızılbük’te Kış Ortasında Havuz Keyfi: Termal Resort Turizmi 12 Aya Uzattı

Kızılbük’te Kış Ortasında Havuz Keyfi: Termal Resort Turizmi 12 Aya Uzattı

Marmaris’teki yeni yatırım, tatil sezonunu yılın tamamına taşıyor

Türkiye turizm sektörünün son yıllardaki en büyük yatırımlarından biri olan Kızılbük GYO projesi, Marmaris’te hareketliliği artırdı. Bölgede hizmete giren 5 yıldız konforundaki tesisler sayesinde turistler kış ortasında açık havada havuz ve deniz keyfi yaşıyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, deniz suyu sıcaklığının 24 ve havuz suyu sıcaklığının ise 28 derece olması, ziyaretçilere yazı aratmayan bir deneyim sunuyor. Bu durum, tesisteki yazdan kalma manzaralarla birleşince bölgeye gelenleri şaşırtıyor.

Proje tam olarak tamamlanmamış olmasına rağmen, büyük çoğunluğu yerli olmak üzere bin kişinin üzerinde turistin Kızılbük GYO’da tatil yaptığı belirtiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Müdür Mahmut Sefa Çelik, "Kızılbük Thermal Wellness Resort olarak ilk kış sezonumuza başladık. Tesisimizde 500 kişi hizmet sektöründe çalışan olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi bulunuyor. Kurum olarak Türk turizmini sadece yaz döneminde deniz, kum ve güneş anlayışına sıkışmışlıktan kurtarmak istiyoruz. İklimi, bitki örtüsü tarihi ve doğal güzelliklerimizi değerlendirdiğimizde başta Ege kıyıları olmak üzere Türkiye’de turizmin yılın 12 ayına yayılması gayet mümkün. Tesislerimize gelip tatil yapanlar aralık ayında denize ve havuza girip kış ortasında suyun keyfini yaşayabiliyor. Bir sonraki kış sezonunda gelen turist sayısında yüzde 100 artış bekliyoruz" dedi.

Çelik, ayrıca turizm sektörünün bugüne dek genellikle yaz dönemine odaklandığını, bu dönemin de sınırlı bir sezon sunduğunu vurguladı ve termal kaynakların hak ettiği değeri alması gerektiğini söyledi. "Maalesef iklimi ve termal kıymetlerimizi yeterince değere dönüştürememişiz," ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler ise kış ortasında deniz ve ılık havuzlarda yüzmenin farklı bir duygu olduğunu belirterek, sunulan hizmet için Kızılbük GYO tesislerine teşekkür ettiler.

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNÜN SON YILLARDAKİ EN BÜYÜK YATIRIMLARINDAN BİRİ OLAN VE TURİZM DÖNEMİNİ 12...

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNÜN SON YILLARDAKİ EN BÜYÜK YATIRIMLARINDAN BİRİ OLAN VE TURİZM DÖNEMİNİ 12 AYA YAYAN KIZILBÜK’TE TATİL YAPAN TURİSTLER KIŞ ORTASINDA DENİZİN DİBİNDEKİ HAVUZLARDA YÜZMENİN KEYFİNİ YAŞIYOR.

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNÜN SON YILLARDAKİ EN BÜYÜK YATIRIMLARINDAN BİRİ OLAN VE TURİZM DÖNEMİNİ 12...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MTK Koleji'nden Sanata Destek: 'Bak Postacı Geliyor' Zeybek Sineması'nda
2
Kızılbük’te Kış Ortasında Havuz Keyfi: Termal Resort Turizmi 12 Aya Uzattı
3
Eskişehir'de Tufting Atölyesi: Emre Aral Halı Dokumada Hayallerini Kumaşa Döküyor
4
Tokat Zile'de Fındık Bebek 3 Etek Geleneğini 40 Yıldır Yaşatıyor
5
Orhaneli'nin Torunları Sarıkamış Şehitlerini Andı
6
Trabzon Film Festivali'nde Altın Taka Ödülleri Sahiplerini Buldu
7
Hülya Koçyiğit Trabzon'da: Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'ni Ziyaret Etti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye