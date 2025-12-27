DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.756.079,48 0,14%

Kütahya'da Esat Anık için 'Saygı Gecesi' — Şiir ve Müzik Buluştu

Kütahya Belediyesi, şair Esat Anık onuruna 'Saygı Gecesi' düzenledi; şiirler okundu, bestelenen eserler Kültür Sanat Akademisi Orkestrası tarafından seslendirildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:04
Kütahya'da Esat Anık için 'Saygı Gecesi' — Şiir ve Müzik Buluştu

Kütahya'da Esat Anık için 'Saygı Gecesi'

Kütahya Belediyesi tarafından, şehrin kültür ve edebiyat hayatına uzun yıllardır emek veren şair ve yazar Esat Anık adına düzenlenen 'Saygı Gecesi' sanatseverlerle buluştu. Programa Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şiir ve müziğin iç içe geçtiği gecede, Esat Anık'ın kaleme aldığı şiirler okundu; bestelenen eserler ise Kütahya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Sanat Akademisi Orkestrası tarafından icra edildi. Program izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Başkan Kahveci: Sanat şehrin hafızasıdır

Etkinlikte konuşan Eyüp Kahveci, sanatın ve sanatçının şehirler için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Bir şehri yaşatan; o şehrin hafızası, sesi, duygusu ve ruhudur. Bu ruhu diri tutanlar da kelimeleriyle, mısralarıyla bizlere yol gösteren sanatçılarımızdır" ifadelerini kullandı.

Kahveci, Esadi mahlasıyla tanınan Esat Anık'ın kültürümüzün önemli bir taşıyıcısı ve milletimizin hissiyatına tercüman olan bir gönül insanı olduğunu vurguladı. Anık’ın çocuk yaşta başladığı edebiyat yolculuğunu ömrü boyunca aynı samimiyet ve inançla sürdürdüğünü belirten Kahveci, şiirlerindeki tasavvufi derinliğe ve aşıklık geleneğindeki güçlü duruşuna dikkat çekti.

"Hayattayken sanatçısına kıymet veren bir şehir olmak Kütahya’mıza yakışandır" sözleriyle bu tür etkinliklerin önemini vurgulayan Kahveci, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Kütahya İl Temsilciliği ve Dünya Ozanlar Ocağı Kütahya İl Başkanlığı gibi görevlerle kültür hayatına katkı sunan Esat Anık’a teşekkür etti.

Başkan Kahveci, Anık’ın genç kalemlere açtığı yollar ve edebiyata sunduğu emeklerden dolayı şükranlarını ifade etti. Etkinliğe katılan sanatseverler de şiir ve müziğin buluştuğu geceden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI EYÜP KAHVECİ KONUŞMA YAPTI

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI EYÜP KAHVECİ KONUŞMA YAPTI

KÜTAHYA'DA ŞAİR VE YAZAR ESAT ANIK İÇİN 'SAYGI GECESİ' DÜZENLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop’un Gençlik Projesi Avrupa’ya Taştı: 'Share, Change, Improve' Başladı
2
Sinop Üniversitesi'nde Özbek Pilavı ve Balkan Helvası Bir Arada
3
Eskişehir'de Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi ’HAYAL’in Sesleri’ Konseri
4
Toygar Işıklı Dizi Müzikleri Kocaeli'de — Oda Orkestrası 29 Aralık'ta
5
Aşık Murat Çobanoğlu Parkı Altındağ'da Açıldı — Muratpaşa Belediyesi
6
Başkan Büyükkılıç: Kayseri’nin Kültürünü ve Gençlerini Öne Çıkarıyoruz
7
Kütahya'da Esat Anık için 'Saygı Gecesi' — Şiir ve Müzik Buluştu

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti