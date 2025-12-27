Kütahya'da Esat Anık için 'Saygı Gecesi' — Şiir ve Müzik Buluştu

Kütahya'da Esat Anık için 'Saygı Gecesi'

Kütahya Belediyesi tarafından, şehrin kültür ve edebiyat hayatına uzun yıllardır emek veren şair ve yazar Esat Anık adına düzenlenen 'Saygı Gecesi' sanatseverlerle buluştu. Programa Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şiir ve müziğin iç içe geçtiği gecede, Esat Anık'ın kaleme aldığı şiirler okundu; bestelenen eserler ise Kütahya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Sanat Akademisi Orkestrası tarafından icra edildi. Program izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Başkan Kahveci: Sanat şehrin hafızasıdır

Etkinlikte konuşan Eyüp Kahveci, sanatın ve sanatçının şehirler için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Bir şehri yaşatan; o şehrin hafızası, sesi, duygusu ve ruhudur. Bu ruhu diri tutanlar da kelimeleriyle, mısralarıyla bizlere yol gösteren sanatçılarımızdır" ifadelerini kullandı.

Kahveci, Esadi mahlasıyla tanınan Esat Anık'ın kültürümüzün önemli bir taşıyıcısı ve milletimizin hissiyatına tercüman olan bir gönül insanı olduğunu vurguladı. Anık’ın çocuk yaşta başladığı edebiyat yolculuğunu ömrü boyunca aynı samimiyet ve inançla sürdürdüğünü belirten Kahveci, şiirlerindeki tasavvufi derinliğe ve aşıklık geleneğindeki güçlü duruşuna dikkat çekti.

"Hayattayken sanatçısına kıymet veren bir şehir olmak Kütahya’mıza yakışandır" sözleriyle bu tür etkinliklerin önemini vurgulayan Kahveci, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Kütahya İl Temsilciliği ve Dünya Ozanlar Ocağı Kütahya İl Başkanlığı gibi görevlerle kültür hayatına katkı sunan Esat Anık’a teşekkür etti.

Başkan Kahveci, Anık’ın genç kalemlere açtığı yollar ve edebiyata sunduğu emeklerden dolayı şükranlarını ifade etti. Etkinliğe katılan sanatseverler de şiir ve müziğin buluştuğu geceden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

