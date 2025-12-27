Toygar Işıklı Dizi Müzikleri Kocaeli'de — Oda Orkestrası 29 Aralık'ta

Toygar Işıklı dizi müzikleriyle yıl sonu konseri 29 Aralık'ta

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası, yılın son konserinde hafızalara kazınan dizi müziklerini bir kez daha dinleyiciyle buluşturuyor. Engin Şen yönetimindeki konser, 29 Aralık Pazartesi günü Kocaeli Kongre Merkezinde saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

Konserde çalınacak eserler

Orkestra, yoğun talep üzerine Toygar Işıklı imzalı ve yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören dizi müziklerinden seçkiler sunacak. Programda hâlâ hafızalarda yer eden Yaprak Dökümü, Ezel, Aşk-ı Memnu, Dudaktan Kalbe, Sen Eşittir Ben, Hayat Gibi, Kara Sevda ve İçerde gibi yapımların müzikleri yer alacak.

Orkestra kadrosu ve solist

Şef: Engin Şen. Orkestrada solist olarak Nilay Öncüoğlu yer alacak. 1. kemanlarda Oğuz Yaşar Özzeren, Yağmur Çınar, Musab Çağrı Öztürk, Faruk Çetin; 2. kemanlarda Engin Yaşar, Yeşim Uzunhasanoğlu, Ekin Hanım Duvarcı, Sıla Bostancı; viyolada Özge Aysu, Ahmet Efe Küçük, Hilal Örnek; flütte Ekim Türkü Özdemir; viyolonselde İsmail Hakkı Gayretli, Enes Bakır, Zeynep Deveci, Yeşim Madanoğlu, Gizem Yaşar; klarnette Zeynep Sarıtaş, Çınar Deniz Özbek; bağlamada Hüseyin Mert Gönen; piyanoda Deniz Arslan; bas gitarda Ulaş Özturan; elektro gitarda Egemen Anıl Kanca; davulda Erdem Güven görev yapacak.

Yeni yılda da klasik müzik sürüyor

2025'te verdiği konserlerle büyük ilgi gören Oda Orkestrası, 2026'da da seyirciye klasik müzik keyfi sunmaya devam edecek. Orkestra yılın ilk konserini Şubat ayı başında, zengin bir klasik repertuarla gerçekleştirecek.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ODA ORKESTRASI, YILIN SON KONSERİNDE TOYGAR IŞIKLI’NIN HAFIZALARA KAZINAN DİZİ MÜZİKLERİNİ BİR KEZ DAHA SESLENDİRECEK. ENGİN ŞEN YÖNETİMİNDEKİ KONSER, 29 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ SANATSEVERLERLE BULUŞACAK.