Başkan Büyükkılıç: Kayseri’nin Kültürünü ve Gençlerini Öne Çıkarıyoruz

Başkan Büyükkılıç Şehir Sohbetleri’nin İlk Konuğu Oldu

Valilik, Büyükşehir ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şehir Sohbetleri programının ilk konuğu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç oldu. Program, 26 Aralık Cuma günü Kayseri İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Program Akışı ve Katılımcılar

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Zenginliler Şehri Kayseri" belgeseli izletildi. Etkinliğe Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan ve çok sayıda genç ile vatandaş katıldı.

Büyükkılıç: "Her şey gençler için"

Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, birlik ve dayanışma mesajı vererek; "Amacımız birlikte olmak, beraber çalışmak. Ben yok biz var." ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, gençlere verdikleri öneme vurgu yaparak: "Gençlerimizi çok seviyoruz, onlara layık olma yönünde de gayret gösteriyoruz. Her şey gençler için" dedi.

Büyükkılıç konuşmasında kütüphane ile ilgili olarak, şehrin semtlerinde hizmeti yaygınlaştırma hedefini ve kütüphanenin fiziki ve hizmet anlayışıyla gençlere sunduğu imkânları anlattı. Başkan, gençlerin donanımlı ve umutlu olması halinde şehrin ve ülkenin kazanacağını vurguladı.

Kültür, Turizm ve Eğitim Vurgusu

Kayseri’nin köklü tarihi ve zengin kültürel mirasına dikkat çeken Büyükkılıç, "Kültürel ve tarihi zenginliğimizi sizlere yansıtmaya çalışıyoruz." dedi. Müzeler, kütüphaneler ve yapılan kazı çalışmaları ile kentin tarihine sahip çıkıldığını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 15 kütüphanede hizmeti semtlere taşıma anlayışıyla çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Büyükkılıç, gençleri spora, kütüphanelere ve bilime yönlendirme hedeflerini aktardı. Ayrıca tarım ve hayvancılığa destek verdiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak bu alana 1 milyar TL destek sağlandığını kaydetti.

Spor ve Turizm Hamleleri

Spor A.Ş. hizmetleri hakkında bilgi verilmesini isteyen Büyükkılıç, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan’ın sunumunun ardından programa katılan gençlere 1 aylık yüzme paketi ve kayak kursu paketi hediye etti. Başkan, Kayseri’nin spor alanındaki yatırımlarla Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri unvanını kazandığını ve Dünya Spor Başkenti adayı olduğunu hatırlattı.

Soru-Cevap ve Gençlerin Talepleri

Şehir Sohbetleri’nin soru-cevap bölümünde gençlerin sorularını yanıtlayan Büyükkılıç, taleplere anında talimat vererek gençlere destek sözü verdi: "Gençler, biz sizin için varız derken bunu laf olsun diye söylemiyoruz."

Etkinliğe katılanlardan Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencisi Veysel Aksu, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek; "Tüm hizmetleriniz için çok teşekkür ederim. Üçüncü sınıftayım üniversite hayatım boyunca çok güzel zaman geçirdim. Konyalıyım" dedi.

Kapanış ve Teşekkür

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, programın düzenlenmesinde yürütülen çalışmalara işaret ederek Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti ve halk kütüphanesinin şehre kazandırdığı değeri vurguladı. Programın sonunda Dursun, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

İlk Şehir Sohbetleri programı, verimli ve sıcak bir ortamda tamamlandı; Başkan ve kurum yöneticileri, kentin kültürel, sosyal ve turizm hedeflerini gençlerle paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

