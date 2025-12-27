Aşık Murat Çobanoğlu Parkı Altındağ'da Açıldı — Muratpaşa Belediyesi

Aşık Murat Çobanoğlu Parkı Altındağ'da Açıldı

Açılış töreni ve konuşmalar

Muratpaşa Belediyesi tarafından Altındağ Mahallesi 153’üncü sokakta yapımı tamamlanan Aşık Murat Çobanoğlu Parkı hizmete açıldı. Açılış töreninde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dernek başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye yöneticileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Açılışta konuşan Başkan Uysal, Anadolu’nun derin tarihine ve kültürel zenginliğine dikkat çekti. İtalya örneğini vererek, Anadolu’nun tarih boyunca uğradığı istilalar ve acılarla şekillenen benzersiz bir kültüre sahip olduğunu vurguladı: "İtalya’nın güneyinde bulunduğumda, oradaki yerleşimlerin yüzyıllar boyunca aynı ailelerin elinde kaldığını gördüm. Bizim Anadolu’muz ise sürekli el değiştirmiş, savaşlara sahne olmuş, acılar yaşamış. İşte bu acılar toprağın ruhuna sinmiş."

Bu ruhun, Anadolu insanının içinden doğan sanatçılarda hayat bulduğunu ifade eden Uysal, "O topraklardan o acıları, o yaşanmışlıkları ifade eden Artezyenler fışkırıyor. Bu insanlar çok eğitim almış, çok nota bilmiş değiller ama içlerinden çıktıkları toprağın kokusunu, ruhunu, tınısını taşıyorlar. İşte Aşık Veyseller, Neşet Ertaşlar, Murat Çobanoğullar böyledir. Onlar sadece birer müzisyen değil, acılı toprakların sesi, sazı ve sözcüleridir" sözlerini sarf etti.

Uysal sözlerini, "Anadolu’nun her yeri birbiriyle iç içedir. Hepimiz aynı yaşamı, aynı geçmişi, aynı duyguları paylaşıyoruz. Edirneli de biziz, Hakkarili de biziz, Karslı da biziz, Antalyalı da biziz. Parkımız hayırlı olsun. Yaşasın ulusumuzun, milletimizin sarsılmaz birliği, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti." diyerek tamamladı.

Parkın özellikleri ve anma

Aşık Murat Çobanoğlu Parkı, 808 metrekarelik alanda mahalle sakinlerine hizmet veriyor. Parkta çocuk oyun grubu bulunuyor ve halk ozanı Murat Çobanoğlu anısına hazırlanmış bir rölyef yer alıyor.

Tören sonunda Kars Ardahan Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferhat Cemtosun, Başkan Uysal’a teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Uysal da park açılışında türkü seslendiren aşıklara çiçek takdiminde bulundu.

