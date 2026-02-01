Kocaeli Şehir Tiyatroları Başiskele'de 'Masanın Altında' Sahneledi

Turne Başiskele'de Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kent kültür-sanatını canlandırma ve tiyatroyu ilçelere taşıma hedefiyle sürdürdüğü turne kapsamında Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde perde açtı.

Absürt komedi türündeki Masanın Altında, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gördü. Salonu dolduran tiyatroseverler, Fransa'ya sığınmacı olarak gelen Dragomir ile çevirmen Florence'in, Florence'ın çalışma masasının altını kiralamasıyla gelişen olayları büyük beğeniyle izledi.

Tek perde ve 120 dakika süren oyun, mizahi anlatımı ve güçlü oyunculuk performanslarıyla seyirciden alkış topladı. Şehir Tiyatroları'nın turne programı kapsamında ilçelerdeki gösterimler devam ediyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI, "MASANIN ALTINDA" ADLI OYUNU BAŞİSKELE İLÇESİNDE SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU.