Denizli’de Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı Sona Erdi

26-30 Ocak 2026 tarihlerinde Denizli’de düzenlenen Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı, uzman konuşmacılar, geziler ve sosyal etkinliklerle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:41
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin katıldığı ve 26-30 Ocak 2026 tarihlerinde Denizli’nin ev sahipliğinde düzenlenen Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı beş günün ardından tamamlandı. Etkinlik, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Açılış ve mesajlar

Kampın açılış konuşmasını Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger yaptı. Vali Köşger, iyi yetişmiş ve kendi değerlerine sahip çıkan gençliğin ülkenin en büyük zenginliği olduğunu vurgulayarak kampın öğrencilere önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Alanında uzman isimlerle buluşma

Açılış programına Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Feride Candan katıldı. Kamp çerçevesinde KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan, Prof. Dr. Yavuz Selvi, THY Pazarlama Başkan Yardımcısı Nuran Erdağ Haberdar, Dr. Kemal Tekden, akademisyen ve tarihçi Kazım Ceylan, Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, Prof. Dr. Mehmet Fidan, Akça Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semra Akça Acar, eğitimci ve yazar Büşra Kaftan gibi isimler öğrencilerle buluşarak deneyimlerini paylaştı ve girişimcilik ile etkili iletişimin önemine değindi.

Şehit aileleriyle buluşma

Kamp boyunca öğrenciler, öğle yemeğinde şehit aileleriyle bir araya geldi. Pamukkale Yurdu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, şehit aileleri ve gençler katıldı. Programda aziz şehitler Kur’an-ı Kerîm tilaveti ve dualarla anıldı; gençler Asrî Mezarlık yerleşkesindeki Denizli Şehitliği'ni ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Doğa ve tarih gezileri

Kampın dördüncü gününde düzenlenen tematik geziye katılan 100 genç, Pamukkale Travertenleri, Hierapolis Antik Kenti ve Karahayıt Mahallesi'ni ziyaret etti. Antik Tiyatro ve Arkeoloji Müzesi gezisinin ardından Karahayıt’ta termal kırmızı suyu yerinde inceleyen öğrenciler, bölgenin doğal ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Gezi programı kapsamında ayrıca Laodikya Antik Kenti ziyaret edilerek antik dönemin izleri incelendi.

Sosyal ve sportif etkinlikler

Kamp kapsamında gençler çeşitli sosyal ve sportif etkinliklerde yer aldı. Üçüncü gün KYK Spor Salonu’nda farklı spor branşları tanıtıldı ve Fitness Salonu’nda kondisyon çalışmaları yapma imkânı sağlandı. Dördüncü günün akşamında ödüllü bilgi yarışması düzenlendi; yarışma sonrası gerçekleştirilen konserle kamp programı renkli anlara sahne oldu.

Kapanış ve değerlendirme

Katılımcılar Denizli’nin tarih, kültür ve doğal zenginliklerinden etkilendiklerini belirtti. Denizlili Parataekwondo sporcularının deneyimlerini paylaştığı kapanış programında, tüm katılımcılara sertifikalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan takdim etti. Gençler, kampın hem kişisel hem akademik gelişimlerine katkı sunduğunu ve unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti.

