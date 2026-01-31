Kayseri'de 4. Uluslararası Aşıklar Şöleni: Ozanlar Kulakların Pasını Sildi

Kayseri'de düzenlenen 4. Uluslararası Aşıklar Şöleni'nde 5 ülkeden ve Türkiye'nin 7 ilinden gelen ozanlar, Erciyes Kültür Merkezi'nde dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 22:49
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 23:09
Etkinlik ve katılımcılar

4. Uluslararası Aşıklar Şöleni, Kayseri'de düzenlenen güçlü bir kültür buluşması olarak öne çıktı. Etkinliğe 5 farklı ülkeden ve Türkiye’nin 7 farklı ilinden gelen ozanlar katıldı.

Program, Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve organizasyonda Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği iş birliği yaptı.

Protokol ve program akışı

Etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Saz, söz ve coşku

Sahne alan ozanlar; sazları ve sözleriyle Anadolu'nun köklü âşıklık geleneğini canlı tuttu. Performanslar, dinleyicilere kültürel bir şölen sunarken salonu hıncahınç dolduran Kayserili vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Uluslararası Âşıklar Şöleni, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı ve bölgenin zengin müzik geleneğini tekrar gözler önüne serdi.

