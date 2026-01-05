Kütahya'da 'Örgünü Al da Gel' Etkinliği Kadınları Buluşturdu

Kütahya'da 'Örgünü Al da Gel' Kadınları Buluşturdu

Kütahya'da Belediye Yüksek Kahve Dostlar Konağı, anlamlı bir sosyal sorumluluk ve kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı. Müjgan Gültekin, Özlem Eski ve Ayşe Kaçan öncülüğünde düzenlenen Örgünü Al da Gel etkinliğinde çok sayıda kadın bir araya geldi; hem çorap, kazak, atkı ve bere üretimi yapıldı hem de keyifli anlar yaşandı.

Açılış konuşması

Açılış konuşmasını yapan Özlem Eski, örgünün kadınlar üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Eski, 'Bugün bizi bir araya getiren şey örgünün birleştirici gücü. Örgü örmek, hanımlar için sadece boş vakit değerlendirmek değil; zihni dinlendirmek, üretmek, hatta gelir elde etmek ve huzura kavuşmaktır' diyerek katılımcılara hoş geldiniz dedi.

Üretim ve dayanışma

Tarihi konağın sıcak atmosferinde bir araya gelen kadınlar, el emeği ürünlerini sergileyerek üretim odaklı dayanışmanın örneğini ortaya koydu. Katılımcılar örgü örmenin zihni rahatlattığını ve yapılan ürünlerin sevdiklerine hediye edilmesiyle sevginin toplum içinde yayıldığını vurguladı.

Katılımcıların sözleri

Ayşe Kaçan, 'Örgü örmek kafa dağıtmak için birebir. Stres ve sinirden uzak kalmamı sağlıyor' dedi. Kaçan ayrıca, 'Örgü benim ilacım, eczanem gibi. Sevilmese çekilecek kahrı yok. Herkes bu el sanatını öğrenmeli' ifadelerini kullandı. Bir başka katılımcı ise, 'Ev oturmaları ve hanımların birlikte üretmesi kültürümüzün çok kıymetli bir parçası. Burada olmaktan çok mutluyum' diye konuştu.

Program ve sonuç

Etkinlikte yapılan değerlendirmelerde el emeği ürünlerin sosyal bağları güçlendirdiği belirtildi. Müzik eşliğinde devam eden programda düzenlenen çekiliş sonunda bir katılımcıya yenidoğan bebek yeleği hediye edildi. Yoğun ilgi gören Örgünü Al da Gel etkinliğinin, gelen talepler doğrultusunda ilerleyen dönemlerde de devam edeceği bildirildi.

