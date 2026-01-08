Pygela Otuzbirler Nekropolü Kuşadası'nda Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı İlan Edildi

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ve uzman uyarıları

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kuşadası, Türkmen Mahallesi sınırlarındaki Otuzbirler Mevkii Nekropolü'nü Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilledi. Bölge, Pygela antik kentine ait kalıntılarla ilişkili olması nedeniyle koruma altına alındı.

Tapulama harici alanda yer alan nekropolde kültür varlığı şerhi konulamaması nedeniyle, ilgili karar doğrultusunda 13 Mart 2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre yeni sınırlandırma ve parsel ihdasına gidilmesi gerektiği belirtildi. Bu çerçevede alandaki hukuki ve idari düzenlemelerin tamamlanması hedefleniyor.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kararın önemine vurgu yaparak, "Pygela, Kuşadası’nın en hassas alanlarından biri ve buranın doğal ve kültürel peyzajını geleceğe taşımak zorundayız" dedi ve bölgenin bütüncül korumasının gerekliliğini ifade etti.

Adagöl’ün hemen arkasında bulunan nekropol alanında Pygela’ya ait yeni kültür varlıklarının ortaya çıkabileceğini belirten Sürücü, antik kaynaklara ve yapılan araştırmalara atıfta bulundu. Strabon’un aktardığına göre Agamemnon tarafından iskan edilen ve içinde Artemis Munykhia tapınağı bulunan küçük Pygale kasabasına ilişkin anlatımlar bölgenin tarihî önemini gösteriyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Erön tarafından yürütülen yüzey araştırmalarına göre yerleşim önce bir höyük niteliğinde kurulmuş, sonra liman kenti mantığıyla kuzeye doğru genişlemiş olabilir; Roma ve Bizans dönemlerinde kentin limanın doğusunda yer alan alana kaydığı buluntu ve kalıntılardan anlaşılmaktadır.

Sürücü, Adagöl’ün hemen arkasındaki nekropolden hareketle, "her an bu bölgede Pygela’ya ait bir kültür varlığının çıkabileceği düşünülmelidir" uyarısında bulundu ve Pygela’nın çevresiyle birlikte korunarak doğal ve kültürel peyzajının bozulmadan geleceğe taşınması gerektiğini vurguladı.

KUŞADASI’NDA BULUNAN PYGELA ANTİK KENTİNE AİT OTUZBİRLER MEVKİİ NEKROPOLÜ, BİRİNCİ DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI İLAN EDİLİRKEN, EKODOSD BAŞKANI BAHATTİN SÜRÜCÜ; "PYGELA, KUŞADASI’NIN EN HASSAS ALANLARINDAN BİRİ VE BURANIN DOĞAL VE KÜLTÜREL PEYZAJINI GELECEĞE TAŞIMAK ZORUNDAYIZ" DEDİ.