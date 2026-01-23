LCW Limitless Yeni Sezon Raflarda — Erişilebilir Moda

LCW Limitless, erişilebilir modaya katkı sunan yeni sezon ürünleriyle mağazalarda yerini aldı. Koleksiyon, fonksiyonel detaylarla tasarlanmış parçalarla farklı engel gruplarından dezavantajlı bireylerin giyinme deneyimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Hayatı kolaylaştıran tasarımlar

Koleksiyondaki pantolonlar, bacak boyunca uzanan çıtçıt veya fermuar detaylarıyla giyimi kolaylaştırıyor. Bel kısmındaki halka pantolonu yukarı çekmeyi kolaylaştırırken, ön bölümdeki cırt cırt kapama pratik kullanım sağlıyor. Üst grup ürünlerde omuzdan bileğe kadar uzanan cırt cırtlı yapı ve kollardaki fermuar detayları, kateter gibi tıbbi uygulamalara kolay erişim sunuyor.

Tekerlekli sandalye kullanıcıları için tasarlanan sweatshirtler, ön bölümdeki fermuarlı cep detayıyla pantolon ceplerine erişim zorluğunu gideriyor; cepteki özel açıklık sayesinde diren torbası gibi gereçler taşınabiliyor. Hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler düşünülerek tasarlanan takımlarda ise üst ve alt parçalar ikiye ayrılabiliyor; ön ve arka kumaşlar arasındaki cırt cırtlı yapı sayesinde ürünler minimum hareketle kolayca açılıp kapanıyor.

Outdoor ürünlerde fonksiyonel yaklaşım

Koleksiyonda yer alan yağmurluklarda kullanılan reflektör şeritler görünürlüğü artırırken, arka bölümdeki su geçirmez ek kumaş tekerlekli sandalye arkasının yağmurdan etkilenmesini önlüyor. Geniş ön parça dizleri yağmurdan korurken trençkotlar, kollarda bulunan halkalı fermuarlar ve çıtçıtlı ön düğmeleriyle pratik bir giyim deneyimi sunuyor.

İş birlikleri ve satış noktaları

LC Waikiki, 'İyi giyinmek herkesin hakkı' misyonuyla geliştirdiği koleksiyonun tasarım sürecinde LCW x İMA Kapsayıcı Tasarımlar Yarışması ile genç tasarımcıların estetik ve işlevsel çözümlerini ürünlere taşıdı. Yeni sezon koleksiyonu toplam 39 parçadan oluşuyor ve İstanbul Cevahir, Forum Marmara, Tepe Nautilus, Samsun Piazza, İzmir Mavibahçe, Bursa Marka Sur Yapı ve Ankara Kaşmir Center AVM mağazalarında ile LCW.com’da satışta.

