Kütahya’da Sıtkı Olçar Sezonu Finali: Kahveci 116 Etkinliği Vurguladı

Kütahya’da 2025 Sıtkı Olçar Kültür Sanat Sezonu finali yapıldı; Başkan Kahveci 116 etkinlikle Sıtkı Usta’nın adının yaşatıldığını söyledi, 2026 Hamza Üstünkaya sezonu tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:28
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:28
Kütahya’da 2025 Sıtkı Olçar Kültür Sanat Sezonu Finali gerçekleştirildi

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen 2025 Sıtkı Olçar Kültür Sanat Sezonu Finali ile 2026 Hamza Üstünkaya Kültür Sanat Sezonu Tanıtım Programı, konferans salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Başkan Kahveci: Sanata ve ustalara sahip çıkacağız

Programda konuşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, bir kültür ve sanat sezonunu tamamlayıp yeni bir yolculuğa başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Kahveci, Kütahya’nın kültürel kimliğine yön veren iki büyük çini ustasını rahmet ve minnetle andı.

UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Sıtkı Olçar hakkında konuşan Başkan Kahveci, Olçar’ın yalnızca eserleriyle değil; duruşu, ahlakı ve insanlığıyla da şehre iz bıraktığını vurguladı. Kahveci sözlerini şöyle sürdürdü: "2025 yılı boyunca 116 etkinlikte Sıtkı Usta’nın adını yaşatmanın gururunu taşıyoruz".

2026 sezonunun, kısa süre önce vefat eden UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Hamza Üstünkaya adına düzenleneceğini aktaran Kahveci, Hamza Usta’nın çini sanatına kazandırdığı özgün teknikler, yetiştirdiği öğrenciler ve bıraktığı kültürel mirasla Kütahya’nın hafızasında silinmez bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Başkan Kahveci, sanatın kuşaktan kuşağa aktarılan bir bayrak olduğuna dikkat çekerek, sanata, sanatçıya, ustaya ve çırağa sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Kahveci ayrıca, 2026 yılı boyunca konserlerden tiyatro oyunlarına, çocuk etkinliklerinden akademi konserlerine, açık hava sinemalarından festival ve anma programlarına kadar çok sayıda kültür ve sanat etkinliğinin hayata geçirileceğini söyleyerek, Kütahya’yı kültür ve sanatın merkezi haline getirme hedefini bir kez daha vurguladı.

Program kapanışı ve katılımcılar

Halk oyunları gösterileri, tiyatro performansları ve Kültür Sanat Akademisi Konseri ile sona eren programa; Kütahya Valisi Musa Işın, il protokolü, Sıtkı Olçar’ın kızı çini sanatçısı Nida Olçar ile Gülseren Üstünkaya Öztuğcu da katılım sağladı.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

